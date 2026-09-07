Vývojáři počítačové hry NHL 27 zprznili největší hvězdy: Pasto, jsi to ty?

Autor: vav
  • Našli byste podobu?

    Že technologický pokrok nezná hranic? To spíš humor vývojářů počítačového hitu NHL 27, kteří si snad udělali srandu z toho, jakou herní podobu vytvořili slavným hokejovým hvězdám. Posuďte sami, jak moc zprznili české mistry světa z Prahy Davida Pastrňáka (30), Pavla Zachu (29) či Lukáše Dostála (26)! Poznáváte je vůbec?

  • David Pastrňák

    David Pastrňák.David Pastrňák. • EA/Koláž BleskSport

  • Connor McDavid

    Connor McDavid.Connor McDavid. • EA/Koláž BleskSport

  • Lukáš Dostál

    Lukáš Dostál.Lukáš Dostál. • EA/Koláž BleskSport

  • Pavel Zacha

    Pavel Zacha.Pavel Zacha. • EA/Koláž BleskSport

  • REAKCE FANOUŠKŮ

    „Davide, zlatíčko, co ti to udělali?“

    „Pasta, hrdina ze seriálu Zákon gangů.“

    „To je Pastrňák, když sní až moc pasty.“

    „Nevěřil jsem, že je možné najít způsob, jak z McDavida vysát radost z hokeje. Jim se to sakra povedlo!“

    „Tohle rozhodně není náš princ Krasoň z Anaheimu Lukáš Dostál.“

     

Témata:  PrahaDavid PastrňákAnaheim DucksPavel ZachaLukáš DostálNational Hockey Leaguelední hokejpočítačová hratechnologický pokrok

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