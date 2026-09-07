Vývojáři počítačové hry NHL 27 zprznili největší hvězdy: Pasto, jsi to ty?

Že technologický pokrok nezná hranic? To spíš humor vývojářů počítačového hitu NHL 27, kteří si snad udělali srandu z toho, jakou herní podobu vytvořili slavným hokejovým hvězdám. Posuďte sami, jak moc zprznili české mistry světa z Prahy Davida Pastrňáka (30), Pavla Zachu (29) či Lukáše Dostála (26)! Poznáváte je vůbec?
- David Pastrňák. • EA/Koláž BleskSport
David Pastrňák
- Connor McDavid. • EA/Koláž BleskSport
Connor McDavid
- Lukáš Dostál. • EA/Koláž BleskSport
Lukáš Dostál
- Pavel Zacha. • EA/Koláž BleskSport
Pavel Zacha
REAKCE FANOUŠKŮ
„Davide, zlatíčko, co ti to udělali?“
„Pasta, hrdina ze seriálu Zákon gangů.“
„To je Pastrňák, když sní až moc pasty.“
„Nevěřil jsem, že je možné najít způsob, jak z McDavida vysát radost z hokeje. Jim se to sakra povedlo!“
„Tohle rozhodně není náš princ Krasoň z Anaheimu Lukáš Dostál.“
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