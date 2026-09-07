15 let od tragédie v Jaroslavli: Srdce do nebe od manžela vdovy po Rachůnkovi

7. září uplynulo dlouhých 15 let od letecké tragédie, při které zahynul prakticky celý tým hokejové Jaroslavle. Na palubě letadla, které při startu havarovalo, byli i tři Češi Karel Rachůnek (†32), Josef Vašíček (†30) a Jan Marek (†31). Co po nehodě následovalo a jak dnes žijí rodiny zesnulých hráčů?
- Řetězec nešťastných náhod a pochybení vedl k ohromné tragédii, po které zůstal jediný přeživší. Mezi 26 hokejisty byl kromě českých reprezentantů Karla Rachůnka, Josefa Vašíčka a Jana Marka také slovenský útočník Pavol Demitra (†36). Navzdory šoku a žalu pozůstalých ale život musel jít dál. A některé z partnerek našly štěstí opět po boku mužů z hokejového prostředí. Letecká nehoda v Jaroslavli. • Profimedia
Josef Vašíček
Vašíčkova tehdejší přítelkyně Michaela Jajtnerová se po letech zamilovala do hráče Lukáše Lhotáka (33), se kterým má dvě děti. „Na Pepču vzpomínám často, i s Lukym se o něm bavíme a jsem moc ráda, že mu to nevadí,“ přiznala Míša, která svou dřívější lásku stále nosí v srdci.
Vztahy s Josefovou rodinou ale měly k ideálu daleko. Po hokejistově smrti spadly doslova na bod mrazu, protože se strany nedokázaly shodnout ohledně dědictví. Michaele tak musel její nárok přiřknout až soud. Lásku s Vašíčkem Míši zničila tragédie v Jaroslavli. • Archiv Blesku
Karel Rachůnek
Veselku Kateřiny s Petrem Vampolou v roce 2019 odsvědčila kromě Matěje, Kačenky a Aničky také vdova po Josefu Vašíčkovi Míša (vlevo) • ČTK, archiv Blesku, P. Mazáč, B. ReichováNa hokej nezanevřela ani rodina Karla Rachůnka. Syn Matěj (18) se tátově milovanému sportu sám věnuje a jeho maminka Kateřina našla po smrti manžela štěstí po boku jeho kamaráda, hokejisty Petra Vampoly. Právě on v pondělí zavzpomínal na zesnulou trojici příspěvkem na Instagramu. Srdce z hořících svíček doplnil čísly 4,15 a 63, které jeho parťáci nosili na dresu.
Matěj navíc přiznal, že stejně jako maminka i Petr mu o tatínkovi vyprávěl. „Ukazovali a říkali mi všechno. Tehdy jako tříletej jsem z toho, co se stalo, samozřejmě neměl rozum. Vím, že mamku to pochopitelně hodně vzalo,“ vyprávěl v rozhovoru pro Blesk.
„A hodně ji podpořil Peťa. Nakonec se dali dohromady a já jsem za to strašně moc rád. I když spolu občas máme půtky, protože jsme oba tvrdohlaví, tak ho mám hrozně rád a obrovsky si vážím toho, co pro mě všechno udělal. Nebýt jeho a mámy, určitě nejsem tam, kde jsem,“ dodal s tím, že pokud by měl vybrat, kdo je předlohou toho, kým by chtěl hokejově být, existují dva lidé. „Nikoho jsem asi vyloženě jako vzor neměl. Když už, tak asi tátu. Oba. Od každého něco,“ uzavřel.
Celý rozhovor se synem Karla Rachůnka si můžete přečíst ZDE>>
Jan Marek
Jan a Lucie Markovi. Hokejový reprezentant zemřel před 10 lety • Pavel Mazáč/SportV tátových stopách se vydal i syn Jana Marka, který se narodil krátce před tragédií. „Honza si vždy přál mít syna hokejistu. A já nemám to srdce tohle přání nesplnit, aby se na mě nezlobil, až se tam nahoře někdy potkáme. Tak Honzíka na hokej vozím, ale víc tomu dát neumím. S tatínkem by to bylo jiné, Honzík by byl hokejem nasáklejší. Hokej ho ale baví a já jsem ráda, že má kolektivní sport, že se hýbe. Sice jsem zkoušela protlačit i jiné sporty, ale Honzík se nejvíc cítí být hokejistou,“ popsala před pěti lety pro Blesk statečná vdova Lucie (45)
Přestože čas bolest částečně otupil, některé věci pro ni tehdy byly stále velmi těžké. „O tatínkovi ví Honzík vše, mluvíme o něm často. Dávám mu ho hodně za příklad, jaký byl, hlavně když někdy jeho chování přesáhne určitou mez. Jen videa s jeho góly, videa ze svatby a dovolených mu ještě nedokážu pustit, na to pořád nemám sílu,“ přiznala.
A co Honzík po slavném tátovi zdědil? „Má tatínkovu povahu, je strašně hodný, dobrosrdečný, vnímavý, zajímá se o druhé. Už ve školce ve třech letech se mě cestou domů ptával, jaký jsem měla den, a opravdu poslouchal odpověď, zajímalo ho to. To má po tatínkovi, hodně ho v něm vidím,“ popisovala s tím, že po letech se s někdejšími partnerkami Rachůnka a Vašíčka dokážou sejít a vesele na své lásky zavzpomínat.
Rozhovor s vdovou po Janu Markovi si můžete připomenou ZDE>>
- Petr Vampola zavzpomínal na zesnulé hokejisty. Sám se po Rachůnkově smrti stal partnerem Karlovy manželky.
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