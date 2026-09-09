Liga mistrů startuje, kouče Slavie superpočítač varuje: Jindro, zase nula výher!
Filmový František Koudelka (Luděk Sobota) měl kondiciogram. Trenéru fotbalové Slavie Jindřichovi Trpišovskému (50) na startu milionářské soutěže stroj taky jeden vyhodil.
Není to jako ve filmu »Jáchyme, hoď ho do stroje!« počítač UK 120, kde hvězdička znamená úspěch, puntík neúspěch, nula je ošidná a pozor – křížek je kritický den. Tady se jedná o počítačové simulace z dílny Football Meets Data a slávistickému kouči bohužel převažují před prvním duelem Ligy mistrů s Lens (ve čtvrtek od 21:00 vysílá Nova Sport 3) puntíky.
Trpišovský v sobotu při výhře nad Zbrojovkou (4:0) odkoučoval 300 ligový mač s bilancí 218 výher, 55 remíz a 27 porážek. Jenže v LM sešívané nikdy za 14 zápasů v hlavní fázi nedovedl k vítězství! A podle varování superpočítače se to nepovede ani v tomhle ročníku – jen 4 remízy! Také vyhlídky Plzně, Sparty a Jablonce jsou kritické.
„Lens je extrémně zajímavý soupeř, skvělý tým. Ze čtvrtého koše hodně těžký. Já si přál Slovan Bratislava, česko-slovenský souboj. Ale třeba se ukáže, že je dobře, že jsme dostali Lens,“ uvažoval Trpišovský. A třeba se taky ukáže, že tenhle kondiciogram patří někomu jinému jako v případě Františka Koudelky!