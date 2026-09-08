Nejstrašnější Sparta od roku 1978! Po sedmi kolech má čtyři prohry: Horší než za Itala
Ani za tragikomické éry italského stratéga Andrey Stramaccioniho (50) nebylo takhle zle! Sparta během sedmi ligových rund nasbírala už čtyři porážky a propadá se do skupiny o záchranu.
Úvodní facka od nováčka v Brně (1:2) měla rudé probrat. Jenže pak přišel ještě direkt v Mladé Boleslavi (0:2), nakládačka v domácím derby se Slavií (0:3) a naposledy K.O. v neděli na půdě Hradce Králové (1:2).
Z letenského obra tak je podlitinami zbídačená troska. „Šílené!“ ulevil si nový kapitán Sparty Adam Karabec. Vždyť prohrát v úvodních sedmi kolech tolik sezony zápasů? To Sparta nepamatuje od ročníku 1978/79! Dokonce i vysmívaný Stramaccioni na tom byl v roce 2017 o dva body lépe...
Tlak doléhá
Největším průšvihem nynějšího vládnutí Briana Priskeho ovšem je to, že nikdo netuší, jak z bahna ven. „Pořád dokola se to opakuje: Máme převahu na míči, ale je to k ničemu. Nevytváříme si šance, nejsme nebezpeční a necháme si stupidně dát dva góly,“ kroutí hlavou Karabec.
Že by jeho parťáci nezvládali zvyšující se tlak? S tím se kápo nechce smířit. „Jestli to někdo má v hlavě, tak ať není ve Spartě! Tady je člověk pod tlakem vždycky. A my se potřebujeme chytnout, ne se sesypat v sedmém kole...“ ušklíbl se.