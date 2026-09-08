Nová láska na obzoru? Fenin se tulil ke známé pornoherečce
Léčba láskou? Vyhaslá fotbalová hvězda Martin Fenin (39) na sebe v posledních letech poutá pozornost spíše opileckými eskapádami než pozitivními příběhy. Na tiskové konferenci bizarní bojovnické organizace Clash se ale objevil ve společnosti známé brunetky, ke které se velmi měl!
Dlouho smutnil po bývalé manželce Bětušce, teď už ale má nejspíš veškerou jeho pozornost nová žena. Nebo tomu tak minimálně v pondělí bylo! Martin Fenin na tiskové konferenci vrkal s pornoherečkou Nikol Lauberovou, která před foťáky bez zábran dala nahlédnout do svého klína.
Ten mohl působit povědomě nejen divákům filmů pro dospělé, ale také fanouškům reality show Naked Attraction, kde, jak název napovídá, hraje hlavní roli nahota. Své tělo v plné kráse ostatně v minulosti předvedla i na Českých lvech, kam přiběhla nahá na červený koberec, zapózovala fotografům, naskočila do auta a zase odjela.
Pokud vedle sebe bývalý fotbalista potřebuje někoho, kdo jeho divokou náturu uklidní, pak se s volbou patrně příliš netrefil. Jako parťačka na lumpárny ale Nikol zatím působí naprosto ideálně.