Vlhová o vztahu i psychice po zranění: Musela jsem na terapii
Začátek roku 2024 byl pro Petru Vlhovou (31) jako z noční můry. Slovenská lyžařka se při jednom ze závodů zranila, musela podstoupit operaci a více než rok se dávala zdravotně dohromady. Velmi často zaznívala ze strany veřejnosti monotónní otázka: Kdy se vrátí na svah? Petra teď ale přiznala, že boj, který sváděla, byl těžký a kariéra ji tou dobou vůbec nezajímala.
„Bylo to velmi náročné období. Říkám tomu černá díra. Musím ale přiznat, že na konci dne jsem šťastná za všechno, co se stalo. Vše se děje z nějakého důvodu, ačkoliv by samozřejmě bylo asi jednodušší, kdyby se to nestalo,“ ohlédla se v rozhovoru pro Fun rádio Vlhová, která si na návrat na lyže musela počkat. K závodění se ale stihla vrátit tak, aby se mohla zúčastnit olympiády v Itálii.
Zranění kolene si vyžádalo operaci na luxusní klinice ve Švýcarsku a s odstupem měsíců musela podstoupit ještě další Zákrok. Pro slovenskou hvězdu to bylo extrémně náročné nejen fyzicky, ale především mentálně.
„Už se na to dívám úplně jinak. Před tím zraněním pro mě lyžování bylo všechno, i ty úspěchy. Ale když přijdeš o zdraví a jsi v opravdu těžkých stavech, tak jsou ti ty úspěchy potom jedno. Já jsem byla v takovém stadiu, že jsem lyžování neřešila. Bylo mi jedno, co bude s kariérou. Pro mě bylo důležité, abych měla život, abych mohla sportovat a žít,“ vrátila se ke svým tehdejším myšlenkám Petra.
Chmury ale neodešly samy. „Nepřešlo to jen tak. Šla jsem přes terapii, dala jsem se dohromady a každý to může získat. Jde o to, co pro to uděláš a jak se na ten život budeš dívat. Vždy máš podle mě rozhodnutí, jestli půjdeš doleva, nebo doprava,“ vysvětlila svůj přístup Vlhová, která se po rozchodu s dlouholetým partnerem Michalem Kyselicou ve společnosti objevuje sama. Nejednoho fanouška už nejspíš napadlo, jestli si svého pana Božského schovává, nebo jestli si prostě užívá single život.
„Jsem spokojená a šťastná. Všímám si ale, že společnost to má nastavené tak, že za tím vždy někoho hledá. Když jsi unavená a strhaná, podle lidí je za tím chlap. Společnost je úplně pomýlená. Ale tak to vnímám, víš, že dostávám mnoho otázek. Momentálně jsem sama a jsem šťastná sama se sebou,“ ujistila Petra, že jí muž ke štěstí neschází.