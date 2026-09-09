Fotbalový průšvihář Fenin rozjíždí další akci: Prášky, chlast, policejní klepeta... A teď porno?
Po notorickém flamendrovi a průšvihářovi jde zřejmě ženské pokolení jako slepice po flusu. Kdysi fotbalový supertalent Martin Fenin (39) se tentokrát hřeje v objetí hvězdy hanbatých filmů.
Bere to šmahem. Na profesi nesejde. Už měl studentku, policistku a zdravotní sestřičku, takže na řadě jsou jeřábnice, číšnice, šatnářka…
Grilem zapálil v Německu balkon. Naládovaný prášky tam skákal z okna. Za rvačku šel v Barceloně do basy. Po kúře v protialkoholní odmašťovně na českém jihu zůstal u chlastu. Přiboudlinami zmožený kálel v pražské garáži tak, že sousedé omdlévali. Tím vším »Feňa« okouzlil pornoherečku Nikolu Lauberovou (25).
100 000 a smrad
Až tak, že si na něj v rozpustilém podniku Duplex na rohu Václaváku naskočila obkročmo, přičemž byla dole »na Evu«, jak jí velí její pracovní náplň. Jedním vrzem se pak od Fenina nechala uchvátit do zápasnického chvatu. On se totiž bývalý reprezentant chystá pobít v kleci s někdejším zpěvákem hudebního tělesa Lunetic Martinem Kociánem. „Vítěz zaplatí poraženému protialkoholní léčbu, což je sto tisíc na měsíc,“ oznámil Fenin své podmínky.
Lehký trénink s Lauberovou, uměleckým jménem Wild Nicol, už má za sebou. Je to taky rošťanda. »Proslavila se« i tím, že na galavečer ankety Český lev přišla úplně nahá a na tiskovce organizace Clash of the Stars lila na účastníka reality show Survivor Hamida smrduté exkrementy. Inu, mohli by si s Martinem rozumět, a třeba i v bijácích pro dospělé…
Tohle jsou ty »světice«
Trávit hodiny, dny, týdny a roky s excentrickým dobrodruhem Martinem Feninem, na to musí být žena buď bachařka z věznice, nebo světice. Tyhle by mohly vyprávět.
Když kopal za Frankfurt, rád se chlubil švarnou německou studentkou Katharinou. S policistkou Beatou má dceru Miu (5). Po třech letech manželství je soudní stolice rozvedla během 15 minut. Důvod? „Alkohol a drogy,“ uvedl na Feninovu adresu její advokát. A pak přišla zdravotní sestřička Michaela. Nosil jí na veřejné bruslení růže…