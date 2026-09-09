Fenina nechtěli na akci s pornoherečkou vpustit: Bizarní důvod!
Vzbudil pořádný poprask! Bývalý fotbalista Martin Fenin před pár dny vyrazil lidem dech, když se před fotoaparáty mazlil s pornoherečkou Nikol Lauberovou na tiskovce Clash of the Stars. Pozornost ale poutal už před samotným příchodem.
Přítomní nestačili valit oči! Martin Fenin se před kamerami a fotoaparáty tulil v pražském Duplexu k pornoherečce Nikol Lauberové, která záhy ukázala do objektivů svůj klín. Ten už v minulosti vystavila v plné parádě například v show Naked Attraction nebo na červeném koberci při udílení cen Český lev.
Rozruch ale bývalý útočník způsobil ještě předtím, než vůbec překročil práh podniku. Podle webu Top-Fight ho totiž zastavila ochranka kvůli batohu, který si na akreditaci přinesl. Kdo by u bývalého reprezentanta, který v poslední době utápí životní trable v alkoholu, čekal nějaký šokující či nebezpečný obsah, ten by zůstal koukat. Důvodem stopky totiž byla podle všeho obyčejná čínská polévka.
„Don Pablo, dealer přes polévky,“ odkazoval pak na komickou situaci sám Fenin na svých sociálních sítích.