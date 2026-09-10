Pozor, Putin i Hitler! Pochybný kšeft Dusíka z ČT se Sportovcem roku
V Císařských lázních vyvěrá pramen kardiálního průšvihu! Tradiční anketa Sportovec roku změnila místo slavnostního vyhlášení i servisní agenturu. Ale co to bahno?!
Předseda Klubu sportovních novinářů a šéf Redakce sportu České televize Michal Dusík (55) informoval o stěhování do Karlových Varů i novou spolupráci se společností Sport Club ČR, která nahradila po třiceti letech BPA. „Chceme, aby to bylo jiné, opravdová oslava sportovců,“ vysvětlil komentátor Dusík. Jenže fanoušci mu hned vmetli do tváře osobu bosse zmíněné společnosti Michala Kopeckého, na němž ulpěla špína předchozích kšeftů. Stopy vedou až do Ruska k Vladimiru Putinovi (73) či k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi (†56)!
„Michala znám jako člověka, který pro ČT dělal patnáct let. Nevím, že by sympatizoval s Kremlem nebo s neonacisty. To určitě ne!“ řekl Blesku Dusík s tím, že Kopecký nebude zasahovat do programu Sportovce roku: „Jako když si najmete hostesku.“
Ale Dusíka pochybná minulost může dusit i kvůli tomu, že veřejně proti extremistům sám vystupuje. „Samozřejmě bych byl radši, kdyby tam nic takového nebylo. Zároveň vím, že na něj dopadla špína od Zicklera, který se snažil zneužít nějaké věci pro svoje vlastní zájmy,“ odpověděl komentátor veřejnoprávní televize.
Kontroverze organizátora
- Česká marketingová Michala Kopeckého vydala na podzim 2018 Balákovu knížku o Lánské oboře v době prezidentování Miloše Zemana (81) za 1,4 milionů korun.
- Před parlamentními volbami před osmi lety poslala dar na volební kampaň Řádu národa expolicisty a nebožtíka Zicklera, jenž se netajil sympatiemi k Putinovi či nacionalistům včetně zpěváka Hnídka alias Ortela.
- Zaniklé hnutí navíc sídlilo skrze pronájem od bývalého bolševického armádního důstojníka Zbytka v Praze 6 v budově patřící Rusku.
- Česká marketingová se podílela rovněž na oslavách výročí sto let Československa. Jenže 20. dubna, v den narozenin Adolfa Hitlera, a to pod záštitou města Mladá Boleslav!