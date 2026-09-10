Tenistka Nosková má recept na bolestné vyřazení: Opiju se, zapomenu...
Tohle utrpení musím vydýchat! Jak? Tenisová šampionka Linda Nosková (21) si po bolestném vyřazení z US Open naordinovala třídenní newyorské volno s alkoholovou smrští!
Neronila slzy, moc dobře ví, že v životě jsou mnohem důležitější věci než prohraný tenisový zápas. „Ale tohle bolí a ještě nějakou dobu bolet bude. Byla to nevyužitá šance, věřím, že bych se dokázala prosadit i v dalším kole,“ řekla poté, co ve čtvrtfi nále US Open měla na lopatě světovou jedničku Sabalenkovou a rupla až v super tie-breaku. „Ta holka je prostě úžasná!“ poklonila se jí hvězdná Běloruska.
Turnaj mistryň
Po sladkém červencovém triumfu ve Wimbledonu hledala Nosková pozitiva i na své americké jízdě. „Je úžasné si uvědomit, kam jsem se už v tenise dostala. Teď si ještě splnit sen a zahrát si poprvé na Turnaji mistryň,“ odtajnila další cíl. Nejprve si ale musí vyčistit hlavu. „Zůstanu v New Yorku ještě tři dny, opiju se a zapomenu. Naštěstí už jsem dost stará na to, abych to mohla udělat,“ smála se. Jako trénink si s kámoškou Agátou po zápase přiťukly plnými sklenicemi. „Vypadá to jako pivo, ale každá máme půl litru šampaňskýho!“ práskla Linda.