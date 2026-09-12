Gáboríkova manželka prolomila po nevěrnické kauze mlčení: Tvrdá reakce
Kauza, která hýbala nejen slovenským showbyznysem! Jak moc ale video hokejisty Mariána Gáboríka s neznámou ženou rezonovalo doma u někdejší hvězdy NHL? Jeho manželka Ivana s odstupem týdnů promluvila a někteří se možná nestačili divit!
„Někomu se tady kur** manžel,“ napsala influencerka Nikki Fridrich k záběrům z festivalu, který si Marián Gáborík užíval po boku neznámé ženy, k níž se velmi měl. Jeho žena a maminka dětí to ovšem nebyla, a tak se strhla pořádná mela. Hokejistova žena se zpočátku obrnila mlčením, které ale prolomila ve chvíli, kdy pod jejím příspěvkem na sociálních sítích přistál dost rázný komentář.
„Já osobně si myslím, že po tom všem, co Slováci viděli a četli, je takové předstírání štěstí falešné, a proto lidé reagují, jak reagují. Na faleš se bohužel reaguje, když už všichni vědí, jak to je,“ nedržela se jedna z uživatelek zpátky. „To, že vy se po tom všem usmíváte, může znamenat spíše nějakou nalomenou osobnost, která se snaží vizuálně udržet ten stejný status. Štěstí vám už nikdo nevěří. Pěkný pokoj nenahradí charakterního tátu,“ dodala ostře.
To už byla pro Ivanu nejspíš poslední kapka a na provokaci bez obalu zareagovala. „Všichni vědí to, co si přečtou. Jen my dva věříme, jak to mezi námi je. Nepotřebujeme vyvracet anonymní zprávy od »ověřených zdrojů«. Video zpoplatněné za 30 eur a nic tam nebylo, takže tak,“ reagovala Gáboríková, jejíž slova citoval server Koktejl.sk.
Následně ještě s ironií doplnila: „Klidně si myslete, co chcete. Protože ověřené zdroje vědí nejlépe, že u nás létají facky a jsemydíraná prostřednictvím dětí.“