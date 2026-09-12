Tenistce Svitolinové Rusové vybombardovali sportovní centrum: Bezmocná reakce expřítele Cibulkové
Ani čtyři roky po začátku ruské agrese na Ukrajině bohužel boje neutichají. Při jednom z posledních útoků na Kyjev Rusové trefili mimo jiné i budovu televizní stanice nebo sportovní centrum, které vybudovala tenistka Elina Svitolinová (31). Bronzová medailistka z her v Tokiu zveřejnila děsivý údaj...
Navzdory válce musí život pokračovat. S takovou vidinou tenistka Svitolinová nedávno otevřela padelové centrum s názvem SVITO PADEL, které ale bohužel vydrželo pouze několik měsíců. Při jednom z posledních ruských útoků bylo sportoviště v kyjevské části Podil zasaženo Putinovou armádou. Místo je sice zdevastované, ale pozitivem je, že vzhledem k brzkému rannímu času naštěstí nebyli na místě přítomni žádní lidé.
Z budovy ovšem zůstaly jen trosky. Spolumajitelem je navíc někdejší tenista Serhij Stachovskij (40), který se po příchodu na místo s vyjádřením nedržel zpátky. „Když jsi přišel v 7 ráno, protože moskali (hanlivý výraz pro Rusy, pozn. red.) jsou koko,“ napsal k selfíčku expřítel Dominiky Cibulkové, který sám narukoval do armády.
„Protože Rusové jsou zvířata,“ doplnil k fotce zkázy. „Ale velké hov dostanou, ne Ukrajinu,“ ujistil sousedy, kteří od února 2022 okupují jeho zemi. Zlomená Svitolinová pak připomněla mrazivá fakta. „K dnešnímu dni bylo v důsledku ruské agrese zabito 776 ukrajinských sportovců a sportovních funkcionářů. Po celé Ukrajině bylo poškozeno nebo úplně zničeno 942 sportovních zařízení. Dnes se jedním z nich stal i můj klub SVITO PADEL,“ uvedla Elina, která se spolu se Serhijem nemíní vzdát.
Ve sportovním centru už začali s úklidem trosek a hodlají místo uvést do původního stavu tak, aby bylo brzy opět připraveno pro návštěvníky, kteří v těžkých dobách touží po kousku normálního života.