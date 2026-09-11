Kauza šéfa sportu ČT Michala Dusíka: Sliboval věrnost sektě! S vazbami na Rusko a neonacisty
Kdo nemá za sebou nějakou mladickou zábavu či nerozvážnost, ať hodí kamenem! Ale na šéfa Redakce sportu České televize Michala Dusíka (55) teď vyplavala pořádná »klukovina«!
Komentátor Dusík coby předseda Klubu sportovních novinářů oznámil, že vyhlášení tradiční ankety Sportovec roku se stěhuje z Prahy do Karlových Varů. A že organizaci bude mít nově na starosti firma Sport Club ČR Michala Kopeckého.
Ale fanoušci si hned všimli jeho dávných pochybných aktivit – vydání knihy o Lánské oboře Zemanovu příteli Balákovi (před smrtí v roce 2025 trestně stíhanému), spolupráce při oslavách 100 let vzniku Československa v den Hilterových narozenin. A hlavně členství ve spolku Řád strážců koruny a meče, jehož velmistrem byl Josef Zickler (†64).
O bývalém členovi esenbé ze Sokolova šly různé zvěsti včetně napojení na Rusko. V červenci 2013 začal kontroverzní muž podle týdeníku Respekt měnit Řád na politické hnutí a zároveň požádal o registraci na církev. S kampaní do sněmovních voleb před devíti lety mu pomáhaly i koncerty Ortelu.
Jenže už v roce 2014 do téhle »šifry« jako vystřižené z knihy Dana Browna vstoupil právě šéf sportovní redakce ČT. Dusík ve vysílání dokonce nosil odznáček Zicklerových »hábitářů«, protože se mu zalíbila »skupina cílevědomých lidí pod moudrým vedením, která se postavila proti proudu směřujícímu k chaosu«. Komentátor proto poklekl a slíbil věrnost téhle sektě: „Věrnost za věrnost.“ Po letech zůstal věrný kamarádovi Kopeckému, jemuž pomohl k prestižnímu kšeftu. Kdyby Michal raději házel jogurty na kulturní památky...
Dusík: Jen charita! Nic víc!
Blesk kontaktoval Michala Dusíka už ve středu, kdy dal za Michala Kopeckého, jemuž spadla do klína organizace galavečera Sportovce roku, ruku do ohně: „Nevím, že by sympatizoval s Ruskem nebo s neonacisty. To určitě ne!“
Michale, ale včera nám čtenáři psali, že jste byli členy Řádu strážců koruny a meče spolu. Co vy na to?
„Ne, ne, ne! To, čeho jsem se já zúčastnil, se týkalo pouze charitativních akcí, jako třeba sportování dětí z dětských domovů. S politikou to nemělo nic společného!“
Přitom velmistr Zickler zaregistroval politické hnutí Řád národa už v květnu 2012. Když jste v září 2014 skládal slib věrnosti Řádu, tak jste fakt nic netušil?
„To nevěděl nikdo, co z toho Zickler udělá.“
Teď už tedy aktivním členem nejste?
„Jestli jste si všimli, tak od doby Zicklera žádné veřejné aktivity Řádu neprobíhají, protože to zdiskreditoval neskutečným způsobem!“ (Politická strana zanikla v roce 2025, dosud však funguje například facebooková stránka III. Řád strážců koruny a meče krále železného a zlatého – pozn. red.)