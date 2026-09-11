Šéf sportu České televize Dusík sliboval věrnost sektě: Detaily jeho »zednářské« přísahy

Autor: mib, sm
Sportovec roku změnil servisní agenturu kontroverzním směrem.

Šéf sportovní redakce ČT Michal Dusík (55) čelí nečekanému škraloupu z minulosti. Poté, co přihrál prestižní kšeft na organizaci ankety Sportovec roku svému známému Michalu Kopeckému, vyplavala na povrch jejich společná vazba na spolek Řád strážců koruny a meče, jehož velmistrem byl kontroverzní politik a podnikatel Josef Zickler (†64).

„Sedím na tvrdé dřevěné lavici a přemýšlím.“ Tak začíná slib Michala Dusíka Řádu strážců koruny a meče sepsaný v září 2014, tedy rok poté, co se Zickler pustil do přebudování tohoto spolku na politické hnutí a zároveň požádal o registraci na církev. S kampaní do sněmovních voleb před devíti lety mu pomáhaly i koncerty kapely Ortel.

Dusík, který odznáček Řádu nosil i v televizním vysílání, sepsal přísahu, která obsahuje 424 slov plných jeho niterných pocitů, vše je pak zakončeno mottem Řádu »Věrnost za věrnost«. Co se v ní třeba dočteme?

„Jsem těsně před křižovatkou, mám poslední možnost opustit cestu, po které se snažím několik posledních měsíců kráčet, a ještě jednou všechno promyslet.“

„Dnes je den, kdy smím vstoupit na první stupínek. Být součástí Řádu. Mám za sebou úvodní úkoly i složení první zkoušky... Dívám se do Božího oka v kapli, kde proběhne slavnostní obřad.“

„Proč vlastně chci vstoupit do Řádu? Co je opakem Řádu? Chaos! Já se nechci vézt směrem k chaosu, chci budovat řád, pro sebe, pro své blízké, pro své děti a jejich děti.“

„Tato energie se totiž násobí, možná dokonce umocňuje, pokud se skupina cílevědomých lidí pod moudrým vedením postaví proti proudu směřujícímu k chaosu.“

„Proto chci být součástí Řádu. Proto vím, že neodejdu, naopak, pokleknu a slíbím svou věrnost Řádu, stejně jako ji slibuji své rodině a svému národu.“

Vyjádření Michala Dusíka najdete v článku ZDE>

Kontroverze Michala Kopeckého

  • Česká marketingová Michala Kopeckého vydala na podzim 2018 Balákovu knížku o Lánské oboře v době prezidentování Miloše Zemana (81) za 1,4 milionů korun.
  • Před parlamentními volbami před osmi lety poslala dar na volební kampaň Řádu národa expolicisty a nebožtíka Zicklera, jenž se netajil sympatiemi k Putinovi či nacionalistům včetně zpěváka Hnídka alias Ortela.
  • Zaniklé hnutí navíc sídlilo skrze pronájem od bývalého bolševického armádního důstojníka Zbytka v Praze 6 v budově patřící Rusku.
  • Česká marketingová se podílela rovněž na oslavách výročí sto let Československa. Jenže 20. dubna, v den narozenin Adolfa Hitlera, a to pod záštitou města Mladá Boleslav!

Dusík změnil u Sportovce roku servisní agenturu a vyvolal tím ostré reakce.
Dusík změnil u Sportovce roku servisní agenturu a vyvolal tím ostré reakce.
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