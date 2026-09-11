Šéf sportu České televize Dusík sliboval věrnost sektě: Detaily jeho »zednářské« přísahy
Šéf sportovní redakce ČT Michal Dusík (55) čelí nečekanému škraloupu z minulosti. Poté, co přihrál prestižní kšeft na organizaci ankety Sportovec roku svému známému Michalu Kopeckému, vyplavala na povrch jejich společná vazba na spolek Řád strážců koruny a meče, jehož velmistrem byl kontroverzní politik a podnikatel Josef Zickler (†64).
„Sedím na tvrdé dřevěné lavici a přemýšlím.“ Tak začíná slib Michala Dusíka Řádu strážců koruny a meče sepsaný v září 2014, tedy rok poté, co se Zickler pustil do přebudování tohoto spolku na politické hnutí a zároveň požádal o registraci na církev. S kampaní do sněmovních voleb před devíti lety mu pomáhaly i koncerty kapely Ortel.
Dusík, který odznáček Řádu nosil i v televizním vysílání, sepsal přísahu, která obsahuje 424 slov plných jeho niterných pocitů, vše je pak zakončeno mottem Řádu »Věrnost za věrnost«. Co se v ní třeba dočteme?
„Jsem těsně před křižovatkou, mám poslední možnost opustit cestu, po které se snažím několik posledních měsíců kráčet, a ještě jednou všechno promyslet.“
„Dnes je den, kdy smím vstoupit na první stupínek. Být součástí Řádu. Mám za sebou úvodní úkoly i složení první zkoušky... Dívám se do Božího oka v kapli, kde proběhne slavnostní obřad.“
„Proč vlastně chci vstoupit do Řádu? Co je opakem Řádu? Chaos! Já se nechci vézt směrem k chaosu, chci budovat řád, pro sebe, pro své blízké, pro své děti a jejich děti.“
„Tato energie se totiž násobí, možná dokonce umocňuje, pokud se skupina cílevědomých lidí pod moudrým vedením postaví proti proudu směřujícímu k chaosu.“
„Proto chci být součástí Řádu. Proto vím, že neodejdu, naopak, pokleknu a slíbím svou věrnost Řádu, stejně jako ji slibuji své rodině a svému národu.“
Vyjádření Michala Dusíka najdete v článku ZDE>
Kontroverze Michala Kopeckého