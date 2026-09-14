Bitva s osudem mistra světa v pětiboji Lukeše: Rakovina mu vzala maminku a táta musel na vozík
Po zlatém pětibojařském mistrovství světa v Číně si Matěj Lukeš (24) na dovolené užívá krásy Asie. Jeho cesta za sportovními úspěchy se nerodila snadno, máma mu zemřela na rakovinu a tátu poznamenala nehoda na kole...
Jaký byl váš první pocit, když jste zjistil, že jste nejlepší na světě?
„Bylo toho tak moc, že mi to ještě ani nedošlo. Uvědomím si to až časem. Bral jsem to tak, že se povedlo to, co byl náš cíl, a že jsem běžel ve správný den dostatečně rychle. Emoce to byly neuvěřitelné. Hlavně když to slavíte s kamarády, kolegy a trenéry, se kterými sdílíte jeden cíl.“
A ve 24 letech si už můžete jeden z největších možných úspěchů odškrtnout…
„Jsem sice mladý, ale jsou tam ještě mladší kluci, takže takhle jsem to nebral.“
Co teď děláte po tak velkém úspěchu?
„Byli jsme s přítelkyní ve Vietnamu, kde jsme procestovali asi tři čtyři místa. Teď jsme letěli do Bangkoku a dneska už jsme na ostrově, takže si to užíváme plnými doušky.“
Je to čistě dovolená? Protože partnerka Laura také dělá pětiboj jako vy.
„Je to dovolená, zasloužený odpočinek po celé sezoně, kdy jedeme nonstop – buď dril, nebo závodní sezonu. Je potřeba naplánovat část roku, kdy se úplně vypne.“
Jak dlouho budete mít volno a co všechno plánujete?
„Vietnam už máme za sebou, teď za týden projíždíme asi tři ostrovy v Thajsku a pak už letíme domů. Dáme týmovou poradu, kde nám trenér řekne, jak se budeme připravovat na další rok.“
Titul jste bezprostředně po výhře věnoval tátovi. Co vám řekl jako první?
„Měli jsme krátký telefonát. Byl nadšený a předával mi gratulace od dalších lidí. Ještě jsme se neviděli, tak si to všechno řekneme až potom.“
Táta měl těžkou nehodu na kole a do života se vracel pomocí vozíku. V čem je pro vás jeho boj inspirací?
„Hlavně se nevzdat a nepos* at se z toho. Také to člověku ukáže, že sport není to nejvíc, a dá mu to trošku nadhled.“
Pomáhal i bývalé kajakářce Anně Kožíškové s výchovou, i když měl dost práce se čtyřmi vlastními dětmi. Je u vaší rodiny vzájemná solidarita vždy na prvním místě?
„Jak náš osud nebyl úplně příznivý, je u nás takové chování automatismus. Nemusím třeba s bráchou mluvit půl roku, ale jakmile by měl problém, prostě pro něj doletím. Nebo on pro mě.“
Jak to mají bratři se sportem?
„Já jsem nejstarší, ten po mně šel pracovat do zahraničí, je to borec. Nejmladším dvěma je 16 a 14 let a dělají kanoistiku na dobré úrovni. Jeden už je v reprezentaci a mají medaile z mistrovství republiky.“
V 18 letech jste kvůli rakovině přišel o maminku. Jaké to pro vás jako dospívajícího kluka bylo?
„Hrozně těžké, ale nikdy jsem to nevnímal jako nespravedlnost, což je to nejdůležitější, když to chce člověk zvládnout. Věděl jsem, že tady musím být pro mladší bráchy a nemám čas se litovat.“
Matěj ulovil pětibojařskou kolegyni: Španělská kráska
Kdo že je ta Laura, která dělá Matějovi parťáka nejen v tréninku? Jde o španělskou krásku Lauru Herediuovou (26), pětibojařku, která má například stříbro z mistrovství Evropy 2023.
Její srdce patří právě Lukešovi. „Laura je sice hodně v Barceloně, ale vztah na dálku nám skvěle funguje,“ prozradil český atlet Blesku. Oba sportovci milují i společné tréninky: „Extrémně nám to sedí. Není náhoda, že od té doby, co jsme spolu, jsem získal dvě medaile na mistrovství světa a i další placky. Mám z toho spoustu pozitivní energie a jí to také pomáhá, také získala medaile.“ Tak ať cinká i dál!
Teď už bez chyb!
Jeden titul mistra světa dravému mládí nestačí. Matěj už má další cíl jasně daný! „To nejdůležitější ještě ani nezačalo. Další dva roky budu bojovat o olympiádu v Los Angeles. Na tomto mistrovství světa ještě na cestě na Hry nezáleželo, kvalifikace začíná až příští rok. Byla to poslední sezóna, kde jsem si mohl dovolit velké chyby,“ vysvětlil Blesku Lukeš s tím, že kvalifikace bývá náročná: „Z každé země letí maximálně dva.“ Inspirovat se může třeba u partnerky, která dva roky zpět v Paříži byla. „Je to náš společný cíl,“ dodal Michal.