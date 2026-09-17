Rodina horolezce Húserky prosila Holečka o mlčenlivost: Dokument znovu otevírá rány
Ať mrtví odpočívají v pokoji. Přesně to by si ze všeho nejvíce přála rodina tragicky zesnulého slovenského horolezce Ondreje Húserky (†34). Navzdory slibům o mlčení se však nyní objevil dokument o výstupu na osudný Langtang Lirung, na kterém aktivně spolupracoval Húserkův tehdejší parťák Marek Holeček (51), přestože rodině údajně slíbil něco jiného...
Co se po sestupu z himálajského vrcholu skutečně stalo, ví s jistotou jen samotný Holeček. Ten byl v osudnou chvíli se svým kolegou naposledy. Ondrej se zřítil do ledové propasti a vážným zraněním nakonec podlehl. Český horolezec se následně dostal pod ostrou palbu kritiků, když po návratu do Káthmándú bujaře slavil své narozeniny.
Rodina zesnulého Húserky má s Holečkem nepřekonatelné spory. „Pitevní zpráva, kterou máme k dispozici, říká, že měl zlomená jen dvě žebra, ne páteř,“ odhalila už loni Húserkova partnerka, čímž veřejně zpochybnila verzi o úmrtí, kterou Holeček předkládá. On sám se však brání. „Našli si oběť, jako že jsem viník, i když mě z jeho smrti vysloveně neobvinili. Jsem ale ten, kdo přežil. Takže je tam velká averze a komunikace s nimi vázne,“ kontroval český lezec v pořadu Blesk Podcast.
Pozůstalí nakonec Holečka kontaktovali s prosbou, aby o detailech Ondrejova úmrtí na svých přednáškách a na veřejnosti už vůbec nemluvil. „Pokud má člověk nějakou empatii i vůči pozůstalým, musí pochopit, že je to nepříjemné a bolestivé. Písemně jsme si to potvrdili. Souhlasil s tím. Ale nedodržel to,“ postěžovala si Ondrejova sestra Veronika.
Holeček mezitím spojil síly s režisérkou Markétou Ekrt Válkovou a společně pracovali na dokumentu Ondrova hvězda a Márovo peklo. Ten na konci srpna spatřil světlo světa na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují.
„Zpráva o prvovýstupu na Langtang Lirung z roku 2024, kterého se zúčastnili dva Ondrové a jeden Marek. Tři obrazy ze života lezce, každý sám o sobě jako samostatná emotivní sonda až na samu hranici smyslu věcí. Byla jedna výprava, stalo se neštěstí, došlo na bolestnou dohru. Film není chronologickým vyprávěním o průběhu výpravy. Soustředí se pouze na lezení Marka Holečka a Ondreje Húserky, zachycuje kousky jejich dialogů, chemii mezi nimi. Pečlivě vybírá střípky, ze kterých si každý sestaví mozaiku po svém. Berme ho jako drobný příspěvek a především jako tečku za tím vším, co kolem této výpravy rozvířilo emoce,“ uvádějí ke snímku organizátoři festivalu na svém webu.
Má to ale jeden háček. Rodina zesnulého Húserky o tomto snímku neměla ani tušení. „Za celou rodinu Húserkových velmi děkujeme za pozvání. Mrzí nás to, ale stejně jako jsme nesouhlasili s oceněním od ČHS za výstup roku, tak nesouhlasíme ani s tímto filmem. Mimochodem, na film nás nikdo nepozval. Jasně, vždyť na našem názoru nezáleží, zapomněla jsem. Tady má na názory monopol někdo jiný. Škoda,“ reagovala na festivalovou pozvánku ironickým komentářem Katarína, blízká rodině Húserkových.