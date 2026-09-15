Ruská raketa zničila byt ukrajinské tenistky Jastremské: Přežil jen smutný symbol!
Celý její apartmán lehl popelem, šílené inferno přežila jediná věc – ručník z French Open... Ukrajinská tenistka Dajana Jastremská (26) ukázala děsivé následky po zásahu ruské rakety.
Plápolal na poničeném zábradlí jako oranžová vlajka. Osuška z loňského Roland Garros, kterou si Dajana odvezla z Paříže na památku. „Jak symbolické. Kousek světového tenisu přežil přímý zásah ruskou střelu kalibr, náš domov nikoli,“ ukázala následky sobotního útoku na Oděsu, který zranil 38 lidí. „Takto vypadá ruský svět!“
Pochybná neutralita
Bývala 21. tenistkou světa, aktuálně je mimo elitní stovku. Podobně jako většina jejích krajanek se vymezuje vůči agresorům, ruským a běloruským soupeřkám odmítá podávat ruku. Po pekle v Oděse se ostře navezla do tenisových organizací WTA a ITF, které Rusům umožňují hrát pod neutrální vlajkou. „Podívejte se na tyto obrázky našima očima. Tohle je skutečný význam vaší »neutrality« – z ukrajinské strany kurtu,“ napsala.