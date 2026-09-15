Sexy rychlobruslařská šampionka Jutta Leerdamová: Šokující konec kvůli...
Medaile jsou volné! Přesně to si teď mohou říkat šokovaní fanoušci po nečekaném prohlášení olympijské šampionky Jutty Leerdamové (27). Nizozemská kráska totiž oznámila, že nadcházející sezonu kompletně vynechá.
Na olympiádě v Miláně si dojela pro stříbro i zlato a do nových bojů by vyrážela jako světová dvojka. Z hlediska popularity utrpí rychlobruslení obří ztrátu, protože Jutta je právem považována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa. Fanoušci ji ale letos na ledových oválech neuvidí. Sama je totiž zaskočila překvapivým vzkazem ve svém videu na YouTube.
„Končím s bruslením? Jedna věc je jistá. Tuto sezonu mě na ledě neuvidíte. To je jisté. Ale končit úplně? To zní příliš definitivně,“ odmítla kompletní uzavření své úspěšné kariéry. Důvodů k pauze našla hned několik. Místo zběsilé honby za dalšími cennými kovy a každodenní dřiny na tréninku se chce věnovat sama sobě.
Sedmadvacetiletá hvězda našla životní pohodu po boku svého snoubence, známého boxera Jakea Paula (29). Společné léto si užívali naplno a Jutta se mimo jiné objevila i na newyorském US Open, kam ji pozvala tenistka Aryna Sabalenková. „Věnuji tento čas sobě, abych se učila nové věci, byla šťastná a prostě dělala to, co mi dělá dobře,“ vysvětlila rychlobruslařka své důvody k pauze. Kromě osobního života se chce zaměřit také na natáčení videí na sociální sítě, kde se pyšní obrovskou celosvětovou fanouškovskou základnou.