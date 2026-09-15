Sexy rychlobruslařská šampionka Jutta Leerdamová: Šokující konec kvůli...

Autor: zvo
Jutta Leerdamová šokovala fanoušky. Končí s bruslením!

Medaile jsou volné! Přesně to si teď mohou říkat šokovaní fanoušci po nečekaném prohlášení olympijské šampionky Jutty Leerdamové (27). Nizozemská kráska totiž oznámila, že nadcházející sezonu kompletně vynechá.

Na olympiádě v Miláně si dojela pro stříbro i zlato a do nových bojů by vyrážela jako světová dvojka. Z hlediska popularity utrpí rychlobruslení obří ztrátu, protože Jutta je právem považována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa. Fanoušci ji ale letos na ledových oválech neuvidí. Sama je totiž zaskočila překvapivým vzkazem ve svém videu na YouTube.

„Končím s bruslením? Jedna věc je jistá. Tuto sezonu mě na ledě neuvidíte. To je jisté. Ale končit úplně? To zní příliš definitivně,“ odmítla kompletní uzavření své úspěšné kariéry. Důvodů k pauze našla hned několik. Místo zběsilé honby za dalšími cennými kovy a každodenní dřiny na tréninku se chce věnovat sama sobě.

Sedmadvacetiletá hvězda našla životní pohodu po boku svého snoubence, známého boxera Jakea Paula (29). Společné léto si užívali naplno a Jutta se mimo jiné objevila i na newyorském US Open, kam ji pozvala tenistka Aryna Sabalenková. „Věnuji tento čas sobě, abych se učila nové věci, byla šťastná a prostě dělala to, co mi dělá dobře,“ vysvětlila rychlobruslařka své důvody k pauze. Kromě osobního života se chce zaměřit také na natáčení videí na sociální sítě, kde se pyšní obrovskou celosvětovou fanouškovskou základnou.

Nizozemka na olympiádě zářila.
Nizozemka na olympiádě zářila.
Témata:  blesksportOlympijské hryYouTubeUS OpenMilánAryna SabalenkováJutta LeerdamováJake Paul

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