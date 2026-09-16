Arménská misska před zápasem rudých v Evropské lize: Prahu miluju, ale... Ať Sparta nevyhraje

Autor: mib
Monika se narodila v Praze, ale Spartě palce držet nebude.

PŘÍMO Z JEREVANU – Česko-arménské přátelství má kořeny hluboko v minulosti. Blesk před mačem fotbalové Evropské ligy Ararat-Armenia – Sparta (dnes od 18:45 na Nova Sport 5) objevil, že z něj do krásy vyrostla Monika Harutjunjanová (28).

Tahle dáma se pyšní titulem Miss World Armenia pro rok 2026. Klidně ale mohla soutěžit s českými kráskami, na svět totiž přišla v matičce stověžaté! „Prahu miluji! Narodila jsem se zde, studovala i pracovala a žiji tu doteď. Považuji Prahu za svůj domov,“ vyprávěla nadšeně Blesku Češka arménského původu.

Harutjunjanová rozdávala radost už jako malá na ledě, když třikrát ovládla mistrovství republiky v synchronizovaném krasobruslení. Rodnou zemi reprezentovala i na šampionátu v Bostonu (2013) a Courmayeuru (2014). Dnes svou vášeň předává dál jako trenérka dětí.

Teta fotbalistů

Našla ovšem půvab i v kopané, bez níž si spousta Čechů ani Arménů nedokáže život představit. „Fotbalu moc neholduju, ale jsem tetou tří fotbalistů, tak se občas díváme spolu,“ usmála se Harutjunjanová.

Až usednou k televizoru tentokrát, bude její srdce rozpolcené. Komu vlastně fandit? „Vím, že Sparta naposledy Ararat porazila(loni ve 3. předkole KL s celkovým skórem 6:2 – pozn. red.), tak bych teď přála vítězství domácím,“ odpověděla a diplomaticky dodala: „Největší radost mi ale dělá, že se nám daří čím dál víc propojovat vztahy mezi oběma zeměmi.“

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Témata:  AC Sparta PrahafotbalkrásaMiss WorldEvropská liga UEFANova Sport

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