Arménská misska před zápasem rudých v Evropské lize: Prahu miluju, ale... Ať Sparta nevyhraje
PŘÍMO Z JEREVANU – Česko-arménské přátelství má kořeny hluboko v minulosti. Blesk před mačem fotbalové Evropské ligy Ararat-Armenia – Sparta (dnes od 18:45 na Nova Sport 5) objevil, že z něj do krásy vyrostla Monika Harutjunjanová (28).
Tahle dáma se pyšní titulem Miss World Armenia pro rok 2026. Klidně ale mohla soutěžit s českými kráskami, na svět totiž přišla v matičce stověžaté! „Prahu miluji! Narodila jsem se zde, studovala i pracovala a žiji tu doteď. Považuji Prahu za svůj domov,“ vyprávěla nadšeně Blesku Češka arménského původu.
Harutjunjanová rozdávala radost už jako malá na ledě, když třikrát ovládla mistrovství republiky v synchronizovaném krasobruslení. Rodnou zemi reprezentovala i na šampionátu v Bostonu (2013) a Courmayeuru (2014). Dnes svou vášeň předává dál jako trenérka dětí.
Teta fotbalistů
Našla ovšem půvab i v kopané, bez níž si spousta Čechů ani Arménů nedokáže život představit. „Fotbalu moc neholduju, ale jsem tetou tří fotbalistů, tak se občas díváme spolu,“ usmála se Harutjunjanová.
Až usednou k televizoru tentokrát, bude její srdce rozpolcené. Komu vlastně fandit? „Vím, že Sparta naposledy Ararat porazila(loni ve 3. předkole KL s celkovým skórem 6:2 – pozn. red.), tak bych teď přála vítězství domácím,“ odpověděla a diplomaticky dodala: „Největší radost mi ale dělá, že se nám daří čím dál víc propojovat vztahy mezi oběma zeměmi.“