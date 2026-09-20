Trenér tenistky Noskové Dlouhý: Bizarní nehoda!
Krása střídá nádheru. Tak by se dalo shrnout aktuální dění v rodině bývalého tenisty a dnes kouče české hvězdy Lindy Noskové (21) Lukáše Dlouhého (43). Jeho manželka Gabriela (36) prozradila, že každý centimetr chůze je teď pro oba obrovský boj – ačkoliv pro každého z úplně jiného důvodu!
„To jsme dopadli,“ povzdechla si pobaveně někdejší modelka a účastnice soutěží krásy u zveřejněného videa, kde se složitě souká z auta, zatímco její manžel opodál výrazně kulhá. „Já se nehnu, včera jsem byla po dvou měsících na boxu a dnes hned cvičit,“ prozradila. Její manžel si naopak na tréninku ani nemusel dávat do těla.
„Na Lukáše spadla motorka. Výsledkem je přetržený sval,“ práskla na svého muže, který se před pár týdny radoval z wimbledonského úspěchu své svěřenkyně Lindy Noskové. Jednou je zkrátka člověk nahoře, jednou dole...