Pokálená sportovkyně ze závodu Hyrox se ozvala: Překvapivá dohra
Tahle nehoda obletěla celý svět. Australanka Joanna Wietrzyková se stala slavnou úplně jinak, než by si sama přála. Během pekingského fitness závodu ze série Hyrox se totiž přímo na trati pokálela. Nyní prolomila mlčení a svými slovy veřejnost překvapila.
Fotografie, na kterých sportovkyně nebojuje pouze s fyzicky náročnou tratí, ale především se svými střevními potížemi, se okamžitě staly virálními. Snímky vyvolaly vlnu kritiky i nečekaného obdivu. Nejvíce slyšet byli pochopitelně naštvaní závodníci, na jejichž stížnosti už pořadatelská organizace zareagovala omluvou a změnou pravidel.
Podle mnohých měli organizátoři včas zasáhnout a nedovolit Wietrzykové, aby špinila dráhu a sportovní náčiní ostatním soutěžícím. Sama závodnice se hájí tím, že se před startem cítila dobře a nejevila známky jakýchkoliv obtíží. „Chtěla bych se upřímně omluvit čínskému lidu, svým kolegům závodníkům, divákům a organizátorům Hyroxu,“ uvedla ve svém prohlášení.
S odstupem času ale své rozhodnutí pokračovat v závodě přehodnotila. „Když se na to dívám zpětně, měla jsem trať opustit. Beru zodpovědnost za své chování a omlouvám se za nepříjemnosti, které jsem způsobila,“ napsala kajícně. „Hodně jsem o situaci přemýšlela,“ dodala k nečekanému oznámení, že se vzdává svého vítězství v pekingském závodě. Tímto krokem zároveň přišla o všechny body do žebříčku za čínskou zastávku.