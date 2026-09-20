Temná Ovečkinova story. Proč podporuje vraha Putina? Tchán je špion?!
Láskou k Putinovi se nijak netají. Hokejový střelec Alexandr Ovečkin (41) straně ruského prezidenta pomáhá také v kampani. Má v tom ale prsty i jeho vlivný tchán?!
„Jsem Rus a podporuji svou zemi,“ hájil se Ovečkin stylem »já nic, já muzikant«, když ho ve Washingtonu reportéři konfrontovali s jeho účastí v propagandistickém videu. Pravdou je, že útočník má s Putinem vřelé vztahy. Inkasuje od něj metály, na oplátku zase diktátorovi dělá klauna a také třeba zaštiťuje hokejový PutinTeam...
Nevěrník
Investigativci ze serveru Tomorrow’s Affairs ovšem vyšťourali, že Ovečkin má dost možná v nejbližší rodině špiona z rozvědky! Jde o Kirilla Šubského (62), otce Alexovy chotě Nastěnky. Ten ještě za dob KGB makal pro ministerstvo obrany, po pádu komunismu si vlivné kontakty udržel a momentálně řídí několik firem spadající pod zbrojařský konglomerát Rostěch.
Šubskij je prostě vlivný oligarcha. A také nevěrník! Ovečkinově tchyni pravidelně zahýbal, má dokonce nemanželské dítě s gymnastickou šampionkou Chorkinovou. Všechny aféry se mu ale povedlo ututlat a choť s ním i přes důkazy zůstala až do své smrti na rakovinu. Snad proto, že jde o jednoho z nejmocnějších lidí v Putinově okolí?!
Tajný úkol
Na veřejnosti se Šubskij moc neukazuje, loni ale udělal výjimku. Vycestoval do Ameriky, kde Ovečkin s rodinou slavil svůj rekordní počin v NHL – překonání střelce Gretzkého. Se zeťákem byl při ceremonii dokonce na ledě, otázkou ale je, co dělal v zákulisí. Ve VIP loži totiž seděl s šéfem FBI Patelem a dalšími vysoce postavenými muži Trumpovy administrativy, kteří museli moc dobře vědět, co je Šubskij zač. Řešil s nimi citlivé zakázky pro Rostěch, jehož oficiální ředitel Čemezov (sám bývalý agent KGB a Putinův přítel) je na sankčním seznamu a nemůže z Ruska vycestovat? Nebo tam »jen« sondoval informace pro rozvědku?