Mistr světa z kajaku Krejčí o úspěších i traumatech z vody: Málem jsem se utopil!
Vodák z povolání se jako malý kluk bál divokých peřejí více než čert svěcené vody. Nyní je český kajakář Jakub Krejčí (24), který otevřel Blesku svou 13. komnatu, posvěceným mistrem světa a další tituly se chystá vylovit.
V červenci jste se stal mistrem světa v Oklahomě, kolik za tím stojí dřiny?
„Trénuju třikrát denně. Pondělí až sobota. Jen v neděli nemusím dělat nic. Nedávno jsem to počítal a dělá to tak šestnáct tréninkových jednotek týdně.“
To je nálož... Takže volno je pro vás cizí slovo?
„Bohužel slovo osobní volno neznám. (smích) Je pravda, že po MS jsem zvolnil tak na čtrnáct dní. Mohl jsem být s rodinou, na svatbě kamaráda a nemusel se tolik hlídat.“
Působíte smířeně.
„Ta dřina k tomu patří. Hlavně, že dělám to, co mě baví i živí. Zadarmo to přeci dělat nemůžu, zvlášť když ta kariéra je věkově omezená.“
Kolik si tedy vaším sportem vyděláte?
„Je to složitější. Nějaký odměny máme od svazu (pozn. red.: 150 tisíc korun za titul z MS) a od sponzorů. Ale od mezinárodní federace nedostáváme vůbec nic.“
Vážně. Jak to?
„To bych kecal. Přijde mi, že do nás jako sportovců, kteří ten sport reprezentují, nechtějí v mezinárodní federaci investovat peníze. Což mi přijde celkem smutný. Mohlo by to být i proto, že v mezinárodní federaci je větší zastoupení rychlostních kanoistů než slalomářů, ale těžko říct...“
|V italské Ivree zabojuje tento týden o titul na ME.
Pamatujete si, kdy jste poprvé usedl do kajaku?
„Naprosto přesně, asi protože jsem z toho měl pořádné trauma a bál se vody.“
Povídejte.
„Bylo to v mých sedmi letech. Ještě jsem neuměl eskymácký obrat, převrátil se z lodi a málem se utopil.“
Co ten strach přemohlo?
„Vrátil jsem se k tomu zhruba po dvou letech a už u toho zůstal. Musel jsem se ale toho eskymáka naučit a párkrát kajak nedobrovolně opustit.“
Závodění na divoké vodě jste měl i trochu předurčené v rodině, že?
„Pravda, mám to v krvi. Táta pádloval, děda dokonce zakládal oddíl v Českých Budějovicích. Vlastně se tomu u nás věnuje celá rodina až na moji mamku. Ta dělala triatlon.“
Zhruba před třinácti lety měla vážný úraz na závodech, co se konkrétně stalo?
„Na jihočeském triatlonu spadla v blbě značený zatáčce z kola a dopadla na kameny. Rozštípala si dva krční obratle a vykloubila ještě bederní obratel, nebo kostrč. Doktoři jí tvrdili, že už nikdy v životě nebude chodit.“
Stal se zázrak?
„V nemocnici šlapala vleže na pedálech v rámci rehabilitace. Hustý je, že po tom úraze ale dokázala vyhrát ironmana na Havaji.“
Vy jste u toho pádu jako malý nebyl?
„Ne. Já byl tehdy s tátou na žákovským poháru ve Veselí nad Moravou.“
Co vás čeká teď?
„Ve středu mi startuje mistrovství Evropy, a pak skončí celá sezona. Takže si aspoň na chvíli konečně odpočinu a prodloužím léto někde na surfu nebo na túře...“
Kubův dětský sen: Chtěl jsem být popelář
Když byl dítě, toužil točit volantem v popelářském voze. „Chtěl jsem být popelář. Ten, co řídí auto a zvedá popelnice. Byl to můj dětskej sen,“ vysvětlil Kuba. Teď má jiné cíle. Touží získat olympijskou placku! „Věřím, že to dopadne, že na to mám. Musím se tam ale nejprve kvalifikovat,“ dodal Krejčí.
Jakub Krejčí (24)
- Narodil se 23. ledna 2002 v Českých Budějovicích.
- Pochází z vodácké rodiny. Na divoké vodě závodil jeho děda i otec.
- Má mladšího bráchu Matěje, který reprezentuje Česko na kanoi v juniorské kategorii.
- Přes dva roky randí s Aničkou Neugebauerovou, jež se také věnovala vodnímu slalomu.
- Studuje na soukromé Vysoké škole tělesné výchovy a sportu.
- Nejraději poslouchá country hudbu.
- Největším úspěchem na kajaku je zisk zlata z MS 2026 v Oklahomě a zlato z ME 2025 v Paříži.