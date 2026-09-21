Motocyklista Salač se v Rakousku dostal poosmé na bednu: Těsně pod vrcholem!
Znovu si mohl říct, že úmorné kočování Evropou s taťkou ve skromném obytňáku mělo na startu kariéry smysl. Filip Salač (24) skončil druhý v motocyklové Velké ceně Rakouska.
Jediný český zástupce v MS se včera díval v cílové rovince na záda jen Španělu Guevarovi. Jinak ale potvrdil fantastickou formu z předchozích dnů. „Jsem šťastný, šťastný za další pódium,“ radoval se jezdec kategorie Moto2, ale…
Jedním dechem přiznal, že tajně pomýšlel dokonce na vítězství: „V pátek jsem byl první (trénink), včera jsem byl první (kvalifi kace), a tak jsem si doopravdy přál završit to hattrickem.“ Nakonec z toho bylo »jen« stříbro. Na bednu se chlap z Mladé Boleslavi prodral již poosmé v kariéře. „Izan byl dnes až příliš silný. Doufal jsem, že si zničí pneumatiky,“ popsal Salač medailovou strategii. „A děkuji týmu za mraky úprav.“