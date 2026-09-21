Úspěšná mezinárodní policejní spolupráce: Poslední gangster z kauzy okolo Vémoly zadržen
Drogová kauza spojená s MMA zápasníkem Karlosem Vémolou má na kontě další úspěšný zářez policie. Vyšetřovatelům dlouhé měsíce unikal poslední člen gangu propojovaného s populárním bijcem. Nakonec se však chytil do pasti a skončil v české vazbě.
„Koncem loňského a začátkem letošního roku kriminalisté Národní protidrogové centrály při akci s krycím názvem Padrino obvinili šest lidí z mezinárodní drogové trestné činnosti ve velkém rozsahu. Pět mužů zadrželi koncem loňského a začátkem letošního roku, na jednoho z cizinců soud v únoru vydal Evropský zatýkací rozkaz,“ popsala kauzu policejní mluvčí Lucie Šmoldasová.
Mezi obviněnými uvízl o minulých Vánocích i Karlos Vémola. Jeden z aktérů již nastoupil do výkonu tříletého trestu, jelikož byl v podmínce, zatímco další tři muži byli propuštěni na kauci. V případě známého zápasníka se hovoří o astronomické částce 15 milionů korun a jasných zárukách, že nevycestuje do zahraničí. Organizátor celé sítě čeká ve vazbě, kde ho nyní doplnil i dlouho prchající cizinec.
„Kriminalisté mu kladou za vinu, že společně s organizátorem skupiny připravoval dovoz 120 kg kokainu z Jižní Ameriky do Evropy. Podle jejich zjištění měl kontakty na drogové kartely v Kolumbii, kde dlouhodobě přebýval,“ uvedla Šmoldasová. Policistům unikal občan Severní Makedonie několik měsíců, než ho v Nizozemsku dopadli tamní kolegové. Přímo Vémola je obviněn z toho, že pomáhal při zajištění přepravy několika zásilek kokainu v kamionech. Od počátku ale bijec veškerá obvinění popírá. V případě prokázání viny hrozí některým ze šestice obviněných až 18 let za mřížemi.