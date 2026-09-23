Slavný brankář Mikloško (†64) před smrtí na rakovinu: Vypořádal manželku i partnerku
Odmítl chemoterapie, které by ho vyřadily z pracovního i osobního života, a začal se pomalu připravovat na nejhorší. Slavný gólman Luděk Mikloško (†64) před smrtí myslel na obě své životní lásky.
Tou první je Ivana (64), kterou si bral ještě na vojně a hned s ní měl syna Martina. Společně pak po revoluci vyrazili hledat štěstí do Londýna. Luděk se tam stal legendou West Hamu, populární v klubu byla ale i paní Miklošková. Už jen proto, že jednou zaskočila za absentujícího kustoda a náhradníkovi těsně před zápasem narychlo našívala jmenovku s číslem na dres…
Mladá láska
Rodinná idylka trvala přes čtyři dekády, po návratu do vlasti jim ale láska vyprchala. Mikloško s Ivanou se během covidového martyria odloučili, což syn Martin jen těžce kousal. „Tátovi to nemohl odpustit. Proto se v posledních letech nestýkali,“ prozradil Blesku rodinný známý.
Tou dobou funkcionáři Baníku Ostrava zahořelo srdce pro blondýnku Petru (48). O šestnáct let mladší milenka ho začala doprovázet na fotbaly, cestovala s ním na akce West Hamu a hlavně mu byla obrovskou oporou během jeho těžkého boje s rakovinou žaludku. Mikloško se s nemocí statečně pral pět let, než minulý týden zemřel. Před svým skonem se však ještě s oběma životními ženami vypořádal!
Dar a miliony
Snad aby choť Ivanu (nikdy se nerozvedli) nečekalo složité dědické řízení, daroval jí letos v březnu svou polovinu rodinného sídla v Kopřivnici včetně všech pozemků.
Myslel ale i na milenku Petru, s níž si v únoru 2024 – kdy už věděl, že trpí smrtelnou chorobou – pořídil za 3,5 milionu korun panelákový byt v ostravské části Zábřeh. Kvartýr zaplacený z vlastních zdrojů získala Petra do vlastnictví s tím, že Mikloško měl v rámci zřízení věcného břemene právo doživotního užívání bytu. „Luďa je ten nejstatečnější bojovník, jakého znám, a jeho odvaha je nekonečnou inspirací pro mě i pro všechny kolem,“ vzhlížela k němu kosmetička Petra.