Třetí trenér v pasti. Reprezentace kráčí na minové pole: Haškova pomsta
Vzali mu vysněnou hračku, fotbalový nároďák, ale mazaný trenér Ivan Hašek (63) jaksi mimoděk nechal svým nástupcům na Strahově miny. Jedna už bouchla, druhá hrozí.
Hašek byl odejit z funkce reprekouče v říjnu 2025. Je to jen jedenáct měsíců a tolik se toho událo – nároďák vede už třetí trenér! „Celý život jsem toužil postoupit na světový šampionát jako trenér, takže to odvolání mě nikdy nepřebolí,“ přiznal Hašek.
Nejdřív dva zápasy zaskočil jeho asistent Köstl, což bylo patrně od začátku odsouzeno ke zkáze. Po něm přišel Koubek a Haškem vybojované dobré výchozí pozice do baráže (2. místo v kvalifikační skupině) využil. První pastí prošel díky dvěma penaltovým rozstřelům a po dvaceti letech dostal Česko na MS!
Bolavá Amerika
Sláva trvala čtvrt roku, pak Koubka »zabolela« neslavná účast na šampionátu, kde Češi jednou remizovali a trenérského kmeta mizerné výkony stály místo. Haškova past v Americe poprvé sklapla, MS odkrylo příliš mnoho slabých míst.
Je čas na druhý díl neplánované Haškovy »pomsty«: Díky jeho výsledkům v LN – postupu do její elitní divize – teď Deniu čeká v lize A nejtěžší série v dějinách nároďáku: Chorvatsko, Anglie, Španělsko...
Ustojí Španěl tuhle konfrontaci s giganty, která je jaksi mimo českou realitu a předčí i kvalitu skupiny ze světového šampionátu, se ctí?