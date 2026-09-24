Maskovaní lupiči u gymnastky Bilesové: Ukradli jí Porsche!
Maskovaní lupiči se vkradli do garáže slavné americké gymnastky Simone Bilesové (25) a ukradli její luxusní bílé porsche!
„Naprosto šílené... Přišli k nám domů tři muži v maskách a ukradli mi Porsche Cayenne GTS,“ prozradila sedminásobná olympijská šampionka. Přestože se auto našlo, koupila si radši nové – Lamborghini Urus. „S manželem jsme si proto pořídili dobrmana,“ vyslala drobounká Bilesová signál, že další lapkové už mají smůlu!
Simone Bilesová patří mezi nejúspěšnější gymnastky v historii. Drobná Američanka má ve své sbírce 7 zlatých, dvě stříbrné a dvě bronzové olympijské medaile. K tomu je osmnáctinásobná mistryně světa. Jejím manželem je hráč amerického fotbalu Jonathan Owens.