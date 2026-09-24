Krasobruslař Pljuščenko šokoval fanoušky: Nečekané rozhodnutí o synovi (13)!
Třináctiletý syn krasobruslařské hvězdy Jevgenije Pljuščenka má za sebou první kroky na velké mezinárodní scéně. Jenže nikoliv za rodné Rusko, které tak okázale velebí jeho otec, nýbrž za maličký Ázerbájdžán.
„Upřímně nechápu, jak se někdo může otočit zády ke své zemi, přijmout tyto podmínky, vzdát se speciální vojenské operace kvůli účasti na olympiádě. Vzdát se našeho prezidenta, naší země, našich matek a otců,“ rozčiloval se v roce 2022 slavný Jevgenij Pljuščenko nad přijetím mezinárodních pravidel ze strany ruských sportovců, kteří se rozhodli závodit pod neutrální vlajkou.
Teď ale jeho vlastní syn debutoval na mezinárodní scéně během juniorské Grand Prix v Ankaře. Už to by samo o sobě vzbudilo slušný rozruch. Mladý Alexandr se ovšem na led postavil v barvách Ázerbájdžánu. Přitom už v květnu se tímto reprezentačním přesunem chlubil sám velký ruský vlastenec a tatínek v jedné osobě.
Změna občanství je u ruských krasobruslařů, kteří nemají jisté místo v nabité domácí reprezentaci, celkem běžnou praxí. Volí proto státy se slabší konkurencí a doufají ve snazší cestu na mistrovství světa či olympijské hry. Mezinárodní bruslařská unie po vypuknutí války na Ukrajině nekompromisně odřízla ruské a běloruské sportovce od mezinárodních soutěží. Ledy se ale hýbou a od nadcházejícího ročníku tento plošný zákaz definitivně padá. Kontroverzní závodníci se tak v další sezoně vrátí zpět do hry.
Změna občanství u Alexandra Pljuščenka ještě na jaře rozruch nevyvolala. „Saša je ještě velmi mladý, je mu teprve třináct let. Nikdy nebyl v ruském národním týmu a z různých důvodů letos nezávodil. Nikomu nezabral místo. Trénoval pouze v mé soukromé akademii,“ hájil kontroverzní rozhodnutí čtyřnásobný olympijský vítěz.
Mladého sportovce i jeho rodičů se okamžitě zastali prezident ruské krasobruslařské federace Anton Sicharulidze, legendární trenérka Taťána Tarasovová, poslankyně Světlana Žurovová a další vlivní novináři i osobnosti tamního sportu. Nyní ale jeho start začíná vzbuzovat vášně v rodné domovině.