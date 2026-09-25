Rodinná tragédie hokejisty Kuzmenka: Tátu mu zabil medvěd
Z Ruska dorazily mrazivé zprávy. Útočník Pittsburghu Penguins Andrej Kuzmenko prožívá obrovskou osobní tragédii. Jeho otec totiž zemřel po brutálním útoku divoké šelmy.
K hrůznému incidentu podle stanice REN TV došlo v Todžinském okrese na Sibiři. Hokejový trenér Alexander Kuzmenko se tam vydal rybařit s partou kamarádů. Udělal to však v době, kdy v celé oblasti platil přísný zákaz vstupu do lesa.
Když se skupinka pohybovala podél okraje lesního porostu, zničehonic se na ně vyřítil rozzuřený medvěd a zakousl se Alexandrovi přímo do hlavy. Jeho přátelé se snažili krvežíznivou šelmu ze všech sil odehnat. Ihned po útoku začali těžce zraněnému muži poskytovat první pomoc a přivolali záchranáře. Podle očitých svědků měl Kuzmenko v obličeji doslova vyrvané měkké tkáně. I přes maximální snahu ho už bohužel lékaři nedokázali zachránit.
Zesnulý Alexander stál za hokejovým vzestupem svého syna a sám ho v minulosti trénoval. Ztráta je to pro ruského forvarda o to bolestivější, že se právě chystá na svou čtvrtou sezonu v NHL. S pittsburskými Tučňáky nedávno podepsal lukrativní roční smlouvu v hodnotě 5 milionů dolarů, kterým předcházelo osm úspěšných sezon v domovské KHL.