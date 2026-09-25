Vsaďte si na sobotní dostihy ve Velké Chuchli: Hvězdy ve znamení oslav a filmu!
Prague Champions Day, vrchol druhé poloviny metropolitní sezóny, se
v Chuchle Areně Praha odehraje již v sobotu. Účast koňských hvězd a
špičkových žokejů ozdobí oslavy 120 let od založení chuchelského závodiště.
Dojde k ocenění největších osobností závodiště, vystoupí zpěvačka Kristy,
budou promítány archivní materiály z historie a jako zlatý hřeb legendární film
Dostih s Pavlem Zedníčkem a Ladislavem Mrkvičkou v hlavních rolích.
Pět z osmi dostihů nese status nejvyšší kategorie, domácí elitu prověří hosté ze
Slovenska a Německa. První dostih odstartuje ve 13 hodin, areál bude otevřen
od 11 hodin. Děti do 3 let, vojáci a držitelé průkazu TP/ZTP mají vstup zdarma.
Psi mají vstup zdarma povolen, ale pouze na vodítku.
Pozor! Vlaky od Prahy projíždějí stanicí Velká-Chuchle! Auta rovněž
mohou zajíždět na závodiště jen od Radotína.
Pokud nemáte možnost osobně navštívit závodiště, sledujte od 12.30 hodin
online přenos na EquiTV nebo na dostihy.cz s pětiminutovým zpožděním.
Odkaz je i na www.chuchlearena.cz.
Vsadit si můžete přes web nebo na pobočkách u sázkových kanceláří Tipsport a
Chance. Fundované tipy odborníků najdete na www.tiparuvpalec.cz.
Zde předkládáme tipy Antonína Ebra z redakce Blesku na tři nejlepší koně
jednotlivých dostihů:
- Devil´s Kiss – Golden Zamico – Belle Noire
- Popartquinn – Vittorina – Viktorie Anna
- Klermont – Earnest – Discovery Day
- Gasparini – Jardin Michelet - Embargo
- Black Paws - Cath Hoche - Big Secret
- Porcinella - Ariolo - Sirbowtieman
- Naughty Angel – Steppingstone – Be My Person
- Rabbit Zoustar – Yasánek – Captain Luka