Fotbalista Baroš uspořádal pompézní rozlučku: Nečekaný vzkaz exmanželky!
Šest let na to čekal, takhle si poslední zápas představoval. Milan Baroš (44) se loučil na plném vítkovickém stadionu, zahrály si hvězdy minulosti, jeho dva synové i nevlastní brácha. Spolu s tisícovkami diváků u televize jeho show sledovala i bývalá manželka Tereza, která ji doprovodila překvapivým komentářem.
Za Baník Milan naposledy nastoupil v červenci 2020. A pak v sobotu. „Je to po šesti letech od konce kariéry, kluci už dorostli a jsem rád, že jsem si s nima díky tomu mohl zahrát. Všechno jednou končí, dnes to bylo naposled. Děkuju všem, kteří přišli,“ vyprávěl se slzami v očích.
Na place byli jeho synové Patrik (17) a Matteo (14) a dohromady s tátou dali sedm gólů. Stejně tak si za Baník zahrál vlasatý Simon Baroš (17), nevlastní bratr Milana, s nímž mají stejného otce. Všichni umí, což je pro Milana ta nejhezčí odměna.
Ocenila to i Barošova bývalá manželka Tereza. „Jsem na vás tak pyšná," rozplývala se nad fotkami a videy ze zápasu na svém instagramu. „A na Milana taky pyšná? :)" rýpl si jeden s fanoušků patrně v narážce na spory, které spolu dnes už bývalí manželé vedli. „Píši »na všechny«," odpálkovala ho bývalá modelka, která po rozvodu našla štěstí v náručí bývalého šéfa Národní sportovní agentury Filipa Neussera.
Její vztahy s Barošem přitom byly na bodu mrazu. Přestože byl Milan vůči ní v rámci majetkového vyrovnání velmi štědrý, skončila dvojice stejně u soudu, a to kvůli sporům v péči o děti. Vleklé tahanice nakonec ukončil v květnu právě loučící se fotbalista, když vyhověl přání nezletilého synka a žalobu stáhl. Patrik i Matteo tak zůstávají v péči mámy, s tátou ale přesto mají skvělý vztah.
Zatímco fotbalovou kariéru »Bary« v sobotu zdárně ukončil, v té otcovské ho čeká velké pokračování. S muzikálovou herečkou Anetou Vrzalovou totiž brzy přivítají na svět holčičku.