Fotbalista Baroš uspořádal pompézní rozlučku: Nečekaný vzkaz exmanželky!

Autor: om, lup
Tereza poslala Milanovi i přes předchozí spory hezký vzkaz.

Šest let na to čekal, takhle si poslední zápas představoval. Milan Baroš (44) se loučil na plném vítkovickém stadionu, zahrály si hvězdy minulosti, jeho dva synové i nevlastní brácha. Spolu s tisícovkami diváků u televize jeho show sledovala i bývalá manželka Tereza, která ji doprovodila překvapivým komentářem. 

Za Baník Milan naposledy nastoupil v červenci 2020. A pak v sobotu. „Je to po šesti letech od konce kariéry, kluci už dorostli a jsem rád, že jsem si s nima díky tomu mohl zahrát. Všechno jednou končí, dnes to bylo naposled. Děkuju všem, kteří přišli,“ vyprávěl se slzami v očích.

Na place byli jeho synové Patrik (17) a Matteo (14) a dohromady s tátou dali sedm gólů. Stejně tak si za Baník zahrál vlasatý Simon Baroš (17), nevlastní bratr Milana, s nímž mají stejného otce. Všichni umí, což je pro Milana ta nejhezčí odměna.

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Ocenila to i Barošova bývalá manželka Tereza. „Jsem na vás tak pyšná," rozplývala se nad fotkami a videy ze zápasu na svém instagramu. „A na Milana taky pyšná? :)" rýpl si jeden s fanoušků patrně v narážce na spory, které spolu dnes už bývalí manželé vedli.  „Píši »na všechny«," odpálkovala ho bývalá modelka, která po rozvodu našla štěstí v náručí bývalého šéfa Národní sportovní agentury Filipa Neussera. 

Její vztahy s Barošem přitom byly na bodu mrazu. Přestože byl Milan vůči ní v rámci majetkového vyrovnání velmi štědrý, skončila dvojice stejně u soudu, a to kvůli sporům v péči o děti. Vleklé tahanice nakonec ukončil v květnu právě loučící se fotbalista, když vyhověl přání nezletilého synka a žalobu stáhl. Patrik i Matteo tak zůstávají v péči mámy, s tátou ale přesto mají skvělý vztah.

Zatímco fotbalovou kariéru »Bary« v sobotu zdárně ukončil, v té otcovské ho čeká velké pokračování. S muzikálovou herečkou Anetou Vrzalovou totiž brzy přivítají na svět holčičku. 

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Bývalá manželka Milana Baroše potvrdila, že je pyšná i na Milana. Její postoj ocenila i bývalá manželka exreprezentanta Jiřího Štajnera Lenka.
Bývalá manželka Milana Baroše potvrdila, že je pyšná i na Milana. Její postoj ocenila i bývalá manželka exreprezentanta Jiřího Štajnera Lenka.
Témata:  blesksportFC Baník OstravatelevizeMilan BaroškariérahvězdaNárodní sportovní agenturaFilip NeusserfotbalistashowAneta Vrzalová


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