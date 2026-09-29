Nálet celebrit v Edenu! Borhyová, Habera a spol.: Strach mužů a víra žen
Hele Kane, ten bere v Bayernu za góly 610 »míčů« ročně. Hele Bellingham, ten má v Realu za přihrávky 513 »mega«. Tuzemské celebrity učinily v Edenu nálet na prachatá esa Albionu.
Hoši z kolébky kopané se vrátili pod Říp po sedmi letech, a tak co mělo nohy, to vyrazilo do Edenu. Fotbalové i hokejové legendy, politici, televizní persony i lásky reprezentantů.
Tipy na výsledek? Od útrpného pesimismu až po žhavý optimismus. „Prohrajeme 0:2,“ trefil se Antonín Panenka. „Těžký, 1:4,“ nevěřil kouč a expert David Holoubek. Vyznavači plichty byli věhlasní předchůdci dnešních chlapců v národním triku Tomáš Ujfaluši: „Dávám 1:1,“ a Jan Koller: „Mohli bysme uhrát 2:2.“
No a dámská část VIPky to viděla na vítězství „Vyhrajeme 2:1,“ culila se zprávařka z Novy Lucie Borhyová. Na stejně triumfální skóre by si vsadila i usměvavá kráska brankáře Kováře Andrea: „Když chytá Matěj, tak to bude 2:1 pro nás.“ A pak, stejně jako celá vyprodaná aréna, uctila potleskem památku nedávno zesnulého velikána Luďka Mikloška.
Statečný výkon
Čeští fotbalisté v druhém utkání skupiny A3 Ligy národů prohráli doma s Anglií v dlouhém oslabení 0:2. Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou, v sobotu podlehl Chorvatsku 1:2. Před téměř vyprodaným Edenem dostal v 25. minutě červenou kartu Pavel Šulc a přesilovku za bronzové medailisty z letního světového šampionátu využili po změně stran Anthony Gordon s kapitánem Harrym Kanem.
Reprezentační tým nedokázal navázat na triumf z minulého domácí utkání s Anglií v roce 2019 a prohrál potřetí z posledních čtyř vzájemných zápasů. Češi v součtu s nepovedeným vystoupením na MS už pět duelů čekají na vítězství, z toho počtvrté utrpěli porážku. V dalším utkání nastoupí v sobotu v Oviedu proti čerstvým světovým šampionům ze Španělska.