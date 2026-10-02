Haškův sloupek ve slavném Washington Post o Ovečkinovi: Už ho slyší Amerika!
Nikdy nic nevzdal! Nezabalil ani snahu odstřihnout Rusy z NHL. Teď Dominik Hašek (62) usedl doma v Kozích Horách ke klávesnici, sepsal komentář a poslal ho do zámoří, kde jej konečně vyslyšeli – jeho názor zveřejnil slavný Washington Post.
Jeden z nejvlivnějších deníků v USA uvedl článek pod titulkem: Alexandr Ovečkin propaguje Putinovo zlo na americkém ledě! Gólmanský mág si v něm tradičně nebral s vyslanci Putinovy říše servítky. Rusové jsou třetí nejpočetnější ekipou v NHL!
Vloni jich naskočilo dvaapadesát. „Každý občan vystupuje jako reprezentant svého národa a slouží jako živá reklama na jeho kroky – pokud ovšem tyto kroky veřejně neodsoudí,“ napsal Hašek ve vzkazu Američanům a pokračoval: „V současné době to znamená, že každý ruský občan, a zejména každý příznivec prezidenta Vladimira Putina, slouží jako reklama na ruskou válku na Ukrajině a na otřesné zločiny s ní spojené, včetně hromadných únosů ukrajinských dětí. To platí pro všechny ruské občany – včetně Rusů hrajících v NHL.“
Hašek oslovil především fanoušky Capitals, v jejichž dresu se »Ovie« stal superstar: „Uvědomte si, že momenty, které by mohly vyvolávat váš obdiv, jsou i chvíle, jež zesilují jeho vliv na prosazování imperialistického režimu. Doufám, že se všichni shodneme, že lidské životy mají větší hodnotu než jakýkoliv sportovní výkon,“ uzavřel. Po letech, kdy Haškovy názory rezonovaly takřka výhradně jen v Evropě, teď jeho rázný hlas musí slyšet už i lidé v NHL! Chytnou se za nos?
Lid má jasno: Hašane, díky!
Hašek svým sloupkem vzbudil vlnu podpory. „Legenda s chladnými, tvrdými a nefalšovanými fakty,“ vzkázal třeba novinář Nicholas Waller. Doplnil ho švédský spisovatel Anton Berg: „Jako dítě jsem Haška nesnášel, protože v osmdesátkách při remíze 3:3 ve Švédsku pohnul brankou a gól neuznali. Teď mu možná bude odpuštěno.“ »Dominátorův« článek převzaly slavné sportovní stanice jako Sportsnet, píše se o něm v prestižním The Hockey News a hlavně o něm mluví běžní příznivci.
|Haškovým názorům otevřela dveře aféra, kdy se Ovečkin ve vlasti zapojil do volební agitace Putinovy strany Jednotné Rusko. Taková agitka nakrkla už i americkou veřejnost.
Vzkazy od fanoušků
- „Dominiku, překvapivé vítězství je už to, že byl váš článek publikován.“
- „Gratuluji, Dominiku, k vašemu článku o NHL a ruských hráčích. Výborně. Rusko je teroristický stát. Každý den bombarduje civilisty.“
- „Děkujeme, žádný slušný člověk nemůže Rusy v NHL podporovat.“
- „Hašane,výborná práce!“
- „Kdyby NHL měla trošku selského rozumu, Ovečkinovi by naznačila, že už v létě nemá prodlužovat smlouvu.“