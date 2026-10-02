Skandál na šampionátu v Rusku: Hromadná otrava biatlonistů a zásah kriminálky!
Mistrovství v ruské Ufě se pro některé účastníky proměnilo v živou noční můru! Hned osmi závodníkům se na ubytovně zničeho nic udělalo tak zle, že na místo musela vyrazit záchranka. Případ je natolik závažný, že se do něj okamžitě vložila kriminálka.
O detailech otravy mladých sportovců informovala ruská agentura TASS. Místo sbírání medailí skončili nadějní biatlonisté v péči přivolaných zdravotníků. Lékaři všem postiženým závodníkům poskytli ošetření přímo v útrobách ubytovacího zařízení. Ačkoliv byla situace velmi dramatická, stav žádného z biatlonistů si nakonec nevyžádal převoz na lůžkové oddělení, všichni zasažení nabízenou hospitalizaci v nemocnici na vlastní žádost odmítli.
V ubytovacím areálu teď probíhá velký zátah úředníků i kriminalistů. Vyšetřovatelé podrobují výslechům personál a laboratorním rozborům čelí nejen stěry ze sliznic sportovců i zaměstnanců, ale také podávané jídlo, suroviny a pitná voda. Úřady dávají najevo, že hodlají postupovat nekompromisně a po odhalení přesného zdroje nákazy poženou k odpovědnosti konkrétní osoby, které dodržování hygienických norem zanedbaly.