Nároďák vyrazil k duelu Ligy národů s mistry světa Španěly přes ordinaci mentálního kouče: Bude to Psycho?
Účastníci zájezdu mají erudovaného domorodého průvodce Deniu, jenže v perle Asturie nepůjde o špacír po vyhlášené trase Camino Promitivo, nýbrž o holý fotbalový život. V duelu s přeborníky planety.
Nároďák čeká dnes se Španěly v Oviedu v Lize národů (20:45, ČT sport) sakra záhul. Pro tělo i mozkovnu. A tak si ji někteří chlapci z kádru trenéra Santiho Denii nechali nastavit od fachmana přes myšlenky.
Kapitán Krejčí, gólman Kovář a kometa z Anderlechtu Ambros vyrazili před odletem z Ruzyně k renomovanému mentálnímu kouči Vítovi Schlesingerovi. Aby to na Estadio Municipal Carlos Tartiere pro 30 500 diváků nebyl horor jako ve slavném bijáku rejži Hitchcocka Psycho.
Našli tvář
Rady věhlasného psychologa mají být jedním trumfů v českých kapsách do zápolení s mistry světa, kteří neprojeli 40 mistráků v řadě a jejichž kádr je na trhu osmkrát dražší než ten našinců.
Dalšími přísliby jsou znovunalezená soudržnost mančaftu a hrdost na vlastní kumšt nabytý v zápasech s Chorvaty a s Angličany. „Myslím, že jde vidět víc a víc sebevědomí. Našli jsme svoji tvář,“ pronesl Ladislav Krejčí (27). Tak ji na severu Španělska neztraťte, Krejdo…