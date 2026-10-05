Tragédie atletky Zapletalové: Zemřela její milovaná maminka
Byla její nejvěrnější fanynkou. Do dalších závodů už ale slovenská atletka Emma Zapletalová (26) bude muset nastoupit bez podpory své milované maminky Miroslavy. Z Banské Bystrice v neděli dorazila smutná zpráva o tom, že Emma o svou mámu přišla...
Její sociální sítě byly doslova výkladní skříní Emminých úspěchů. Na nadějnou atletku už ale bohužel bude její maminka nahlížet pouze z nebe. Zprávu o jejím úmrtí potvrdil ředitel Dukly Banská Bystrica Gabriel Baran.
„Po prvotním šoku jsem Emmě psal, že cokoliv bude potřebovat a bude to v našich silách, ať se na nás nebo na mě obrátí. Snažíme se být oporou a co nejvíce nápomocni sportovcům, kteří ztratili rodiče nebo své nejbližší. O svého blízkého už tento rok přišel třetí sportovec,“ posteskl si Baran ve vyjádření pro server Nový Čas.
„Přiznám se, ani nevím, co napsat. Naposledy byla vysmátá, moc se radovala z úspěchů. Moc dobře se dívalo na to, jak je hrdá. To bych přál každé mamince nebo tátovi – vidět takhle svou dceru nebo syna, jací jsou šťastní po dosažení nějakého úspěchu. A je jedno, jestli je to ve sportu, nebo v jiné oblasti,“ dodal Baran.
Miroslava byla své dceři obrovskou oporou. Loni v rozhovoru pro Šport24.sk Emmu velmi chválila. „Stojí nohama pevně na zemi,“ těšilo tehdy hrdou maminku. Atletka přitom za pouhé tři roky musela bojovat hned se čtyřmi únavovými zlomeninami...
„Nepochybovala jsem o tom, že se vrátí na nejvyšší úroveň. Ona mi pořád říkala: Mami, to je moje práce! Kolikrát jsem jí volala, ptala se jí, co dělá, a ona odpověděla, že jde do práce. Když jsem se ptala, kam do práce, řekla, že na trénink, protože to je její práce,“ líčila Miroslava, kterou Emma dokázala podle jejích slov překvapit svým výkonem i v momentech, kdy to nikdo nečekal.