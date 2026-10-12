Tvůrci dokumentu o Schumacherovi odhalili: Legendární závodník jim dal košem!
Příběh sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera znovu ožívá! Na streamovací platformě Netflix se objevil snímek Schumacher '94: Zrození legendy, kvůli kterému tvůrci oslovili nejen závodníkovu manželku Corinnu, ale také řadu lidí přímo »od fochu«. Jedna z největších hvězd jim ale dala košem!
Kdo jiný mohl rok 1994, kdy Michael Schumacher dosáhl zásadního milníku v podobě prvního titulu mistra světa, popsat lépe než jeho milovaná manželka Corinna? Tvůrci dokumentu se opírali z velké části právě o její zpověď a z jejího přístupu byli velmi mile překvapeni.
„Nikdo ji k ničemu nenutil. Já také nejsem ten typ člověka, který by někoho tlačil do kouta. Vždy se snažím, aby se všichni cítili dobře a získali důvěru. Na tu dobu vzpomínala velmi ráda a vyprávěla o všem s takovou živostí a mladistvou svěžestí, že to bylo až nakažlivé. V rozhovorech mohla být přesně taková, jaká doopravdy je,“ těšilo režisérku Christin Freitagovou, která prozradila detaily natáčení deníku BILD.
„Několikrát mi řekla, že v takových situacích vlastně rozhovory nedává, protože to nemá moc ráda. Ale u nás se cítila dobře. Toho jsem si všimla. Byla úplně skvělá,“ pochvalovala si filmařka, která při sestavování dokumentu spolupracovala s řadou pamětníků. Ne všichni se ale nakonec na obrazovku dostali.
„Například novinář Ralf Bach. To ale souviselo s tím, že jsme chtěli lidi, u kterých bylo prokazatelné, že byli přímo u toho. A pak také Jonathan Wheatley,“ nastínila Christin s tím, že na někdejšího mechanika Benettonu a nově šéfa týmu Audi jednoduše nevyšla stopáž.
Někteří z oslovených pak tvůrce rovnou odmítli. „Oslovili jsme také Damona Hilla, ale nepodařilo se nám ho přesvědčit, aby se zúčastnil,“ prozradil producent Jochen Köstler o někdejším šampiónovi, který v roce 1994 sváděl se Schumacherem drsný boj poznamenaný kontroverzní kolizí v Austrálii. S odstupem let Hill dokonce prohlásil, že podle něj Němec osudový karambol, po kterém získal titul, zavinil úmyslně...