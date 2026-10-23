Plážová volejbalistka ze slavného páru Kiki a Maki Kristýna Kolocová: Utajený krach manželství!
Úderu s falší, po němž míč nečekaně změní směr, se říká šlajs. Legenda českého plážového volejbalu Kristýna Kolocová (38), jež léta tvořila hvězdné duo Kiki a Maki s Markétou Slukovou (38), takových na kurtu zažila mraky. A bohužel nejen tam! Podle informací Blesku totiž v tekutém písku utonula její vášeň k manželovi Martinovi Hoidarovi (44).
Věčnou věrnost si po tříleté známosti slíbili před deseti lety v Mlýnu vodníka Slámy kdesi mezi Ostravou a Opavou. Ženich tehdy při veselce dokázal, že má srdce doopravdy ze zlata, protože tam zachránil život jednomu ze svatebčanů, jehož postihl infarkt. Resuscitovat manželství však nezvládl. „Zkrachovalo jim to. Jsou od sebe už pěknou řádku měsíců,” řekl zdroj Blesku.
Prst bez prstenu
Než se Martin odhodlal vicemistryni Evropy z roku 2017 požádat o ruku, nosil u sebe zásnubní prstýnek asi rok. Lásku pak stvrdili nejen podpisy v matriční knize, ale i zplozením syna Viktora (7) a dcery Klárky (4).
Instagram volejbalistky zdobily po konci aktivní kariéry alba plná fotek spokojené rodinky na výletech, na prázdninách, u moře. Teď? Ticho po pěšině! Co se děje? Ne snad, že by Kristýna chtěla chránit soukromí milovaných ratolestí, ale nemůže s fanoušky sdílet radost z něčeho, co není. Její levačku už ani nezdobí snubák.
A co bude dál?
„Zhruba deset let stačí na to projít si nějakým rozchodem takového charakteru,“ popsala Kolocová v pořadu KANÁR+, jak dlouho se smiřovala s nenadálým rozpadem hvězdného páru se Slukovou z roku 2015.
Vedle sebe seděly už ve školní lavici. Znaly se dokonale nejen na dvorci. Tak jako Kiki se sympaťákem Martinem, se kterým je navrch hřála i čistá láska.