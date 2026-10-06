»Feninova« pornodiva Lauberová vzpomíná na erotomana Jágra v hampejzu: V posteli je nula
Viděla víc ptáků než ornitologové v Národním parku Manú, kde jich přitom létá na tisíc druhů! Pornohvězdě Nikol Lauberové (35) prošly loží stovky borců. Údajně včetně sportovců Jaromíra Jágra (54) s Martinem Feninem (39). O jejich postelovém umu promluvila v podcastu TheCast.
163 centimetrů vášnivé otevřenosti. Wild Nicol, jak se jí v branži přezdívá, žije život bez předsudků. A pusu má dokořán nejen před kamerou. O Jágrovi, na nějž udělala dojem před několika lety v populárním pražském nevěstinci, promluvila už před časem pro Expres. „Mohl dát i více za diskrétnost, že jsem tak dlouho mlčela,“ culila se. Ale nedal!
Lakota se mu vrací jako bumerang. „V Darlingu byla hodina za pět tisíc, my z toho měly tři. To mi přijde chabý na to, že má Jágr dost peněz,“ smála se brunetka. Teď přidala ale i údajné detaily.
Požitkář v akci
Slavný požitkář očividně nepřišel do hampejzu vytřít kněžce lásky zrak, ale za relaxem. „Mouchy, snězte si mě. Celou dobu ležel na zádech. Jednička na ledě, ale v posteli je za mě nula,“ řekla.
A fotbalista Fenin? To už bylo úplné fiasko. S ním se prý potkávala u něj doma. „On byl třeba po celé noci profrkaný, přechlastaný. Byly to doslova vydřené peníze. Jaké to asi může být s někým, kdo je totálně mimo?“
Kdo chce, může si to představit.