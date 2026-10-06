Hokejista Kubalík září štěstím: Manželka je znova těhotná!
Doma bude ještě o něco veseleji! Hokejista Dominik Kubalík (31) a jeho krásná žena Klára oznámili, že se jejich rodina brzy rozroste.
Veselou novinku si nechávali útočník švýcarského Zugu spolu s manželkou dlouho pro sebe. Teď se spokojená rodina podělila o několik snímků ze společného focení, na kterých je vidět, jak se Kláře zakulacuje těhotenské bříško.
„Z naší malé holčičky bude velká ségra,“ oznámila blondýnka a přidala hashtagy se slovy druhé miminko, vděčnost a velká sestra.
V komentářích se okamžitě začaly hromadit gratulace. Radostně pod příspěvkem reagovaly například manželka Tomáše Hertla, choť Tomáše Kundrátka nebo partnerka Jana Rutty. „Boží jste. Obrovská gratulace,“ poslala vzkaz Denisa.