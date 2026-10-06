Hokejista Kubalík září štěstím: Manželka je znova těhotná!

Autor: sm
Rodina hokejisty Dominika Kubalíka se brzy rozroste.

Doma bude ještě o něco veseleji! Hokejista Dominik Kubalík (31) a jeho krásná žena Klára oznámili, že se jejich rodina brzy rozroste.

Veselou novinku si nechávali útočník švýcarského Zugu spolu s manželkou dlouho pro sebe. Teď se spokojená rodina podělila o několik snímků ze společného focení, na kterých je vidět, jak se Kláře zakulacuje těhotenské bříško.

„Z naší malé holčičky bude velká ségra,“ oznámila blondýnka a přidala hashtagy se slovy druhé miminko, vděčnost a velká sestra.

V komentářích se okamžitě začaly hromadit gratulace. Radostně pod příspěvkem reagovaly například manželka Tomáše Hertla, choť Tomáše Kundrátka nebo partnerka Jana Rutty. „Boží jste. Obrovská gratulace,“ poslala vzkaz Denisa.

Klára Kubalíková.
Klára Kubalíková.

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