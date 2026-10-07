Dlouholetý kustod hokejové Sparty zpronevěřil miliony? Šokující detaily
Bylo to veřejné tajemství. Hokejová sezona ještě ani nezačala a Sparta řešila delikátní problém – zpronevěřené miliony uvnitř klubu. Padáka dostal letitý kustod Hynek Svoboda (54).
V nejslavnější organizaci Česka působil přes dvacet let. Sem tam pomáhal i nároďáku. „Dostal jsem se k tomu víceméně náhodou. Na Spartě hledali kustoda a maséra, tak jsem se přihlásil a vybrali mě,“ řekl dříve webu bauerhockey.cz. Za jeho koncem v největším klubu v zemi se už tak poetická linka netáhne.
V létě byl odejit. Včera Sparta naznačila proč. „V rámci běžné provozní agendy jsme identifikovali nesrovnalosti finančního charakteru související s hotovostními platbami a nakládáním s hokejovým vybavením,“ stojí v klubovém prohlášení.
Audit? Fiasko
Že v účetnictví haprovalo cca 7 milionů korun (některé zdroje mluví až o 30 milionech), odhalil audit, který vedení nařídilo. „Bylo zjištěno, že došlo k porušení pracovních předpisů a osobnímu selhání u celkem dvou osob, dnes již bývalých spolupracovníků HC Sparta Praha,“ vzkázal klub, který čtyřikrát vyhrál federální ligu a čtyřikrát i českou.
Kromě Svobody vedení ukončilo pracovní poměr i s jednou z účetních. „Aktuálně dochází k dílčím změnám v nastavení interních procesů tak, abychom zamezili podobným událostem. Z povahy věci nemá událost vliv na vedení a sportovní fungování klubu a dále ji nebudeme komentovat,“ dodala Sparta, která už všechny dokumenty předala právníkům.
Příčina průšvihu
Co stojí za tím, že masér Sparty spadl do kardinálního průšvihu? Podle dobře informovaných zdrojů Blesku závislost na sázkách, kterým propadl a z nichž se teď léčí. Hazard se mu totiž vymkl kontrole. Nejen na pobočkách, ale i u zaměstnavatele z Holešovic. Ten měl bývalé dobré duši kabiny i s padákem nabídnout odbornou pomoc.
Propálil to Duda
Interní sparťanskou kauzu propálil v podcastu Mistři světa nejvytěžovanější hokejový odborník v zemi Radek Duda (47). Pusu na špacír si pustil, když přispěchal s receptem, co by Sparta měla dělat lépe. „Není možné, aby tam zpronevěřil kustod za iks let třicet, pětatřicet milionů. Kde to jsme. To je blázinec. O tom se vyprávějí zkazky po všech stadionech,“ vypálil najednou, až si jeho parťák Tlustý začal mnout oči.
„Historka, že si jde Karel Pražák (majitel Sparty – pozn. red.) zahrát hokej a nějaký frajer mu prodává sparťanské rukavice, tak to je vrchol všeho,“ dodal vypravěč »Dudlík«. Pravda, nebo příběh ve stylu brepty Vládi Ptáčníka v podání Pavla Lišky v Pupendu? Vyberte si sami!