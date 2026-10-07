Patrik Schick nevyloučil návrat do nároďáku, ale nebudou kratochvíle silnější? Ukázal žihadlo ...za 20 milionů
Zlatokopky se kousek od Prašné brány zastavily, mlsně valily oči a vedly řeč: „Holky, to je bourák! A ten frajer, co do něj leze, je přece Schicky!“ Jo, šutér Leverkusenu ukázal své žihadlo
Zatímco se nároďák chystal v Lize národů na nerovný souboj s Anglií v její fotbalové katedrále Wembley (3:0), Patrik Schick (30) drandil po matičce stověžaté v placaté káře Ferrari SF90 Stradale. V nadupaném stroji, jenž vyjde v plné palbě na 20 milionů korun! Je to po čertech drahé svezení, leč nejlépe placený plejer německého klubu s ročním příjmem 195 milionů korun si jich může koupit takřka deset do roka…
O co by přišel…
Majitel perly na kolech Schick se po blamáži na MS znechuceně vzdal reprezentace. Když teď přebíral trofej pro vítěze ankety Zlatý míč ČR, naznačil možnost návratu: „Měli jsme s trenérem několik rozhovorů, je velice sympatický a změny ve hře jsou vidět od prvních zápasů, což je hrozně pozitivní.“
Jenže jedním vrzem si pochvaloval, jak si užil dlouhatánské volno reprepauzy. S rozkošnou ženuškou Hanou oslavili narozeniny dětí Victorie (6) a Nica (5), synkovi fandil při zápase přípravky, v noci si udělal projížďku v luxusním hybridu po Praze. O tohle by comebackem do nároďáku asi zase přišel…
Ferrari SF90 Stradale
- Zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,5 vteřiny
- Maximální rychlost 340 km/h
- Nabíjení elektromotoru trvá 2 hodiny
- Pohonné hmoty si vezme 6,1 l na 100 km
- CENA 20 milionů Kč