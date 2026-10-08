Atletka Zapletalová po osobní tragédii: Dojemná vzpomínka na zesnulou maminku
Byla u jejich prvních atletických krůčků. Do písmene a do slova. O to citelnější prázdno teď slovenská reprezentantka Emma Zapletalová (26) cítí. Po odchodu milované maminky se poprvé ozvala veřejnosti. A to způsobem, ze kterého bolí srdce...
Posledním příspěvkem na sociálních sítích byly ještě o víkendu čerstvé fotky od moře. Jenže radostné chvíle vystřídal obrovský žal. Ředitel Dukly Banská Bystrica Gabriel Baran totiž oznámil smutnou zprávu: Emma Zapletalová přišla o svou maminku Mirku...
Atletka teď na sítě zavěsila dojemný obrázek z dětství, na kterém je jako malá holčička a její máma ji za ruku vede po atletickém ovále. „Mami,“ napsala zdrceně k fotce se ženou, která byla její vůbec největší podporovatelkou.
Mnohokrát v minulosti Mirka hovořila o své dceři s obrovskou hrdostí a její sociální sítě se jen hemžily příspěvky o Emmě. Pyšná máma dokonce přiznala, že když si jednou sportovkyně vyprosila na jídlo řízek, vzala si v práci půl dne dovolené, jen aby ho své milované dceři stihla připravit.
Obrovská ztráta, která Zapletalovou zasáhla, otřesla nejen atletickou, ale i širokou sportovní komunitou. „Myslíme na tebe, Emi,“ reagovala česká oštěpařka Nikola Ogrodníková (36). „Upřímnou soustrast,“ připsala Ľubica Pašeková (65), která jako vdova po někdejším hokejistovi Dušanu Paškovi starším (†37) bohužel velmi dobře ví, jaké to je prožívat krutou bolest po odchodu milovaného člověka.
„Emmko, upřímnou soustrast. Ať maminka navždy žije v srdci a vzpomínkách, jako je ta na fotce,“ připojila se někdejší biatlonová hvězda Anastasia Kuzminová (42). A vzkaz poslala i jedna z fanynek: „Když jsi běžela pro celé Slovensko, byli jsme s tebou. Teď jsme s tebou taky.“