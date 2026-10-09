Poslední rozloučení s maminkou atletky Zapletalové: Netradiční přání rodiny
Byl to obrovský šok, když se veřejnost dozvěděla, že slovenská atletka Emma Zapletalová přišla o svou nejvěrnější fanynku a celoživotní oporu. Její maminka Miroslava zemřela ve věku pouhých 58 let. Zlomená sportovkyně se fanouškům poprvé ozvala den před pohřbem.
Slovenská raketa, která letos v Birminghamu doslova zaskočila soupeřky, sdílela na svém profilu dojemnou fotografii s maminkou. Maličká Emma se na ní pevně drží za ruku se svou životní jistotou. „Mami,“ připsala jednoduše k bolestnému snímku.
Na facebookovém profilu následně zveřejnila i smuteční parte. „Vzhledem k hlubokému smutku vás prosíme o vynechání osobních kondolencí. Prosíme, přineste pouze jednu růži nebo věnujte na památku zesnulé příspěvek na charitu podle vlastního uvážení,“ stálo v netradiční prosbě zasažené rodiny, která se s Miroslavou rozloučila ve středu v Nitře.
Fanoušci s nadějnou atletkou v těžkých chvílích drží pevně při sobě. „Když jsi běžela pro celé Slovensko, byli jsme s tebou. Teď jsme s tebou také,“ zní jedna z dojemných kondolencí. Upřímnou soustrast zdrcené rodině vyjádřily i lyžařka Martina Dubovská, biatlonistka Anastasia Kuzminová či česká oštěpařka Nikola Ogrodníková.