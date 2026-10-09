Pastrňák, Ledecká i rebel Šulc v nové »hollywoodské« reklamě: Bejby, jsem Bond
Léto jim zpestřilo blbnutí před kamerou. České sportovní hvězdy David Pastrňák (30), Ester Ledecká (31) a Pavel Šulc (25) se sešly při natáčení reklamy tuzemské sázkové kanceláře. I když ne tak docela.
V luxusním černém obleku s motýlkem ledabyle řídí člun, po boku mu sedí atraktivní blondýna v rudých šatech. S badmintonovou raketou v ruce plachtí vzduchem jako superhrdina.
»Pasta« v reklamě Tipsportu řádí, jak to umí i na ledě. Hotový agent 007! Bondovský styl si střihla i Ester, která lítá v helikoptéře. „Čau Esterko.“ – „Čau.“ – „A co mám teda říkat?“ – „Tys nečetl scénář?“ Hokejista a sněhová obojživelnice se v kampani sázkovky sešli opakovaně, tentokrát jim dělá garde fotbalista Lyonu. Jenže nahnat »Šulcíka« na natáčení byl logistický problém. Kvůli dotáčkám s ním se dokonce nasazení celé kampaně opozdilo...