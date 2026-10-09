Komplikace pro biatlonisty před novou sezónou Zásadní změny v pravidlech!
Biatlonová sezóna, která odstartuje 26. listopadu v Kontiolahti, přinese několik zásadních novinek. Jedna z těch nejvýznamnějších zasáhne závodníky natolik, že si budou muset dát obrovský pozor na každý automatický pohyb.
Definitivně končí éra plynulých příjezdů na střelecké položky, při nichž si biatlonisté ještě za jízdy sundávali zbraň a chystali ji ke střelbě. Dříve stačilo, aby puška během manipulace visela alespoň na jednom rameni. S tím je teď rázný konec.
Nově platí, že každý, kdo přijíždí na střeleckou plochu nebo z ní odjíždí, musí mít zbraň bezpečně upevněnou popruhy přes obě ramena. Bleskový odraz od podložky s přehozením zbraně na záda až během rozjezdu se také stává minulostí. Pušku lze z ramen sejmout výhradně na střeleckém stanovišti. Při odjezdu pak musí být zbraň uložena oběma popruhy na zádech s hlavní mířící vzhůru. Pokud biatlonista toto pravidlo poruší, musí okamžitě zastavit a popruhy urovnat do předepsané polohy.
Velké zemětřesení čeká také divácky atraktivní závod s hromadným startem. Dosud se do něj automaticky kvalifikovalo 25 nejlepších závodníků z celkového pořadí Světového poháru a zbylých pět míst doplňovali ti nejúspěšnější z dané víkendové zastávky. Nyní ale dostane hlavní slovo aktuální forma. Jistotu startu bude mít pouze prvních 20 biatlonistů průběžného žebříčku. O zbylých deset volných vstupenek se poperou ti, kteří vybojují nejvíce bodů ve Světovém poháru za předchozí týden na dotyčné zastávce.