Proč hlas F1 v Česku Král kvůli dluhům dělá, že nic nemá? Byznys s chudobou
Automobilový závodník a komentátor formule 1 Josef Král (36) na TV Nova jel v podnikání minimálně na oranžovou. A spolu s kolegou Števem Eiselem se teď začali vykrucovat víc než při točení volantem v Monaku!
Král s televizním štábem ani neodcestoval na Velkou cenu Singapuru (zítra od 14:00 na Nova Sport 5). Že by proto, aby vychladla jeho kauza, kterou populární duo EisKing vnímá jako štvavou kampaň?
Z jezdce, který v roce 2013 sám pokukoval po angažmá v F1, se před více než deseti lety totiž stal »obchodník s chudobou«.Spolu s tátou Josefem levně nakupovali byty v Ústeckém kraji, nastěhovali tam sociálně slabší nájemníky – podle některých členů SVJ citovaných webem Seznam Zprávy v bytě 2+1 bydlelo i deset lidí! – a neplatili poplatky. Výsledek? Král kvůli dluhům za více než 12 milionů Kč v roce 2020 požádal o oddlužení. „Moje závazky nevznikly mojí liknavostí, nevyužil jsem žádné finance pro svoji vlastní potřebu, ale v mladém věku jsem nedokázal odhadnout to, že rady mého otce a využití mé osoby pro jeho podnikání mohou skončit takovým zadlužením mé osoby," sušoval se ve sdělení insolvenčnímu soudu
Soudu pak coby testovací řidič přiznal plat 15 850 Kč měsíčně a dušoval se: „Kromě běžného ošacení nevlastním žádný majetek.“ Tvrdil, že bydlí ve starém činžáku v Mostě, kde ho podle reportáže v pořadu Záhady Josefa Klímy sousedé nepoznávali. V bytě prý byl hluchoněmý muž.
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Tolik tisíc korun např. letos v dubnu fakturoval Králův zaměstnavatel Nově za závodní víkend formule 1. Jemu pak oficiálně vyplatil almužnu.
421 let
Letos v létě mohl hlas F1 v Česku »ujet« všem věřitelům. Z pohledu zákona by byl »čistý«, byť splácel jen něco kolem čtyř tisíc a na umoření celé částky by potřeboval 421 let... Právě proto věřitelé znovu taláry upozornili, že činorodý Král ze sebe »chuďase« jen dělá a výdělky nepřiznává. Jako důkaz jeho života na vysoké noze předložili třeba luxusní hodinky, drahé dovolené či vůz značky Maseratti. Kdo se bude radovat v cíli?!
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Kolega dal ruce pryč, ale...
Dvojice motoristických expertů z projektu EisKing přispěchala s obhajobou na vodě. „Články mají cíleně pošpinit Pepovo jméno a mediální obraz,“ napsali Král s Eiselem a dodali: „Števo nemá s tím případem absolutně nic společného, protože se s Pepou seznámili až v roce 2013.“
Až? Spíš už! Vždyť kolegův byznys s chudobou začal později. A ze spisu v insolvenčním rejstříku vyplývá, že i prachy za jejich show věřitelé zpochybňují. Firma CS Promo (vznikla v roce 2022 a nezveřejňuje účetní uzávěrky) provozující EisKing fakturovala skoro 1,5 milionu korun – ale společnosti PRAGA-Export, která inkasuje i od Novy. Královi přitom vyplácí jen 27 tisíc Kč měsíčně. Eisele, který úspěchy po boku Krále nijak neskrýval, teď fanoušky s negativními komentáři bez milosti mazal. Bojí se srážky s realitou?