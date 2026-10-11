Obhájce titulu z Velké pardubické Ir Donoghue: V sedle jako ženáč
Loni irský žokej Keith Donoghue (36) vyhrál slavný pardubický dostih v sedle Stukea. Letos usedne na hřbet spolufavorita Final Orders už jako ženáč.
Na začátku září obhájce triumfu ve Velké pardubické práskl ve vztahu do koní, když měl svatbu s životní láskou Sarah. Přitom ještě nedávno tvrdil, že by svému dvacetiletému já doporučil: „Neztrácej čas s holkou a užívej si život.“ Tak teď je potřeba užívat si společně...
Co říkají bookmakeři
Krom Donoghueova Final Orderse je favoritem také domácí Godfrey v sedle s Janem Faltejskem. U obou se kurz pohybuje okolo 2,9:1. Letošního závodu se zúčastní deset závodníků, což je nejméně od roku 1993. Do cíle by jich mělo dojet téměř určitě alespoň pět, zcela nepravděpodobné ale není, že Velkou pardubickou dokončí i sedm a více účastníků. V kurzu okolo 1,6:1 se pak sází, že se alespoň jeden jezdec nedostane přes legendární Taxisův příkop.