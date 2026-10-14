Vítěz Velké už majitelům vyhrál víc než dvacetinásobek své pořizovací ceny: Zázrak za hubičku
Narodil se na Světový den spánku (18. března 2016)! Možná i proto byl valach Final Orders (10) podceňovaným hříbátkem. Trenér Cromwell v něm ale probudil divocha, který mu za pár šupů vyhrál Velkou pardubickou i vydělal miliony.
Cromwell viděl v klidném drobátku obří potenciál. Přesvědčil tedy syndikát CMD, aby valacha odkoupil za nicotných 430 tisíc korun! V dostihovém byznysu hubička! „Na tak malého koně má obrovské srdce,“ vyzdvihl člen syndikátu Kevin Barron.
Pod bičíkem žokeje Keitha Donoghueho, který Velkou vyhrál vloni s »předskokanem« Final Orderse Stumptownem, se totiž z malého pohodáře stává bestie.
Další v řadě!
Největší úspěchy? Triumfy v Pardubicích a Cheltenhamu. Senzační sedmé místo bylo na Velké národní v Liverpoolu. Kůň za hubičku se majitelům odvděčil zlatem – za osm let kariéry jim vydělal v přepočtu bezmála 9 milionů kaček, což je více než dvacetinásobek jeho pořizovací hodnoty.
Tučný dvoumilionový zisk mu zaručil pardubický triumf. I díky tomu, že nejprestižnější steeplechase starého kontinentu už před ním vyhrály taky Korok, Sixteen či Mocná, což také nebyli žádní obři. Podobně přehlíženým šampionem byl legendární plnokrevník Železník! Teď uspěl další prcek – Ir Final Orders. Hbitý šikula i excelentní skokan. A vítězný syndikát počítá zlaťáky.
Brali všichni
Původně bylo do letošní Velké přihlášeno 11 koní, odstartovalo jich deset a pomyslnou cílovou pásku jich protnulo jen šest! To znamená... Protože bylo finančně dotovaných pozic sedm, tak všichni »přeživší« skončili na penězích a pořadatelům ještě 150 tisíc z celkové dotace 5 milionů korun zbylo. Tak aspoň zůstane na příště.
Letošní dotace
|Pořadí
|Podíl z dotace
|Odměna
|1. místo
|40 %
|2 000 000 Kč
|2. místo
|22 %
|1 100 000 Kč
|3. místo
|15 %
|700 000 Kč
|4. místo
|10 %
|500 000 Kč
|5. místo
|6 %
|350 000 Kč
|6. místo
|4 %
|200 000 Kč
|7. místo
|3 %
|150 000 Kč